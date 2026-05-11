Volte-face du FC Bruges, les grands clubs emboîtent le pas : du mouvement concernant la réforme du championnat

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Volte-face du FC Bruges, les grands clubs emboîtent le pas : du mouvement concernant la réforme du championnat
Photo: © photonews

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La décision concernant les équipes U23 risque de bouleverser le football professionnel belge. En coulisses, le soutien en faveur d'un retour des Play-offs reprend de l'ampleur et, fait marquant, le Club de Bruges serait lui aussi prêt à mettre de l'eau dans son vin.

La raison ? Le maintien du Club NXT dans le football professionnel. Ces derniers jours, le Club de Bruges a encaissé un sérieux coup après la décision de l'Autorité belge de la concurrence : les U23 Blauw & Zwart doivent bel et bien être relégués vers le monde amateur. Conséquence directe : le RWDM Brussels resterait en Challenger Pro League. À Bruges, la nouvelle est très mal passée.

Le Club de Bruges va déjà en appel contre la décision

Les Brugeois ont déjà interjeté appel. Au sein du club, on revendique que les règles ont été modifiées en cours de saison, ce qui n'est pas légal. Selon le règlement actuel, une équipe U23 ne pouvait en effet descendre que si une autre équipe U23 montait depuis la Nationale 1, ce qui n'est pas arrivé cette saison.

Mais pendant que ce bras de fer juridique se poursuit, une solution politique se cherche aussi activement au sein de la Pro League. Et là, les rapports de force semblent soudainement totalement différents.

Ces dernières années, le Club de Bruges faisait partie des grands opposants aux Play-offs. Le club voulait se débarrasser du système et avait soutenu une compétition à dix-huit équipes sans phase finale. Sauf que la situation aurait changé, écrit Het Nieuwsblad. Selon plusieurs sources, le Club serait prêt à accepter à nouveau des Play-offs à partir de 2027, à condition que le Club NXT retrouve une place dans le football professionnel.

Oui aux play-offs, non à la division des points

Ce serait un revirement de situation marquant. Mais ce n'est pas la seule condition. Le Club veut aussi éviter un retour à la division des points et insiste pour réduire le nombre de matches au calendrier.

Lire aussi… Une attitude indigne du capitaine d'Anderlecht... ou exactement ce dont Anderlecht a besoin ?

Fait notable : plusieurs clubs du top semblent à nouveau regarder dans la même direction. À Anderlecht, on se dit aussi depuis quelque temps que la suppression des Play-offs a été une erreur. Le CEO Kenneth Bornauw a déjà laissé entendre qu'un championnat à dix-huit clubs serait, selon lui, difficilement viable sur le long terme.

Genk se montre également ouvert aux discussions. La saison dernière, le club avait surtout voté en fonction du Jong Genk, mais puisque toute la construction U23 est désormais sous pression sur le plan juridique, les Limbourgeois comprennent eux aussi qu'un nouveau compromis sera nécessaire.

Il se forme donc soudain un front solide de clubs de tête qui envisagent à nouveau les Play-offs. La Gantoise plaide ouvertement pour ce retour depuis des mois, tandis que Charleroi et le Standard restent aussi des partisans du système.

Pas de play-offs la saison prochaine, mais ensuite...

Le président de Charleroi, Mehdi Bayat, serait actuellement très actif en coulisses pour rapprocher à nouveau toutes les parties. Un accord global est en préparation, censé intégrer à la fois les intérêts des clubs du top et ceux des plus petites équipes.

Un retour des Play-offs dès la saison prochaine semble exclu : la compétition à dix-huit clubs est actée. Mais à partir de 2027-2028, une nouvelle réforme redevient soudain une option réaliste.

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