Un des oubliés de la liste de Rudi Garcia ? Pourtant, cet attaquant belge enchaîne les buts

Hugo Cuypers continue sur sa lancée en MLS. Buteur pour la quatrième fois en quatre matchs, l'attaquant belge porte Chicago.

Hugo Cuypers n'en finit plus de secouer les filets aux États-Unis. Avec un quatrième but en quatre matchs, l'attaquant belge a porté le Chicago Fire vers une nouvelle victoire 2-1 contre Philadelphia.

En feu cette saison

Décisif sur les deux buts de son équipe, l'ancien Buffalo confirme qu'il est en pleine forme en ce début de saison en MLS. Il est partout et sent les bons coups. C'est le sixième meilleur buteur de la compétition pour le moment.

Malgré la distance, le buteur n'a pas tiré un trait sur l'équipe nationale. Le Belge veut disputer la Coupe du Monde avec les Diables Rouges et l'a répété à plusieurs reprises. Si Rudi Garcia l'appelle, il répondra présent.

La saison dernière, il avait planté 21 buts. Cuypers est devenu un joueur régulier, efficace et en confiance depuis plusieurs mois.

Trop de concurrents ?



Mais la concurrence est féroce. Romelu Lukaku est de retour, Loïs Openda est le plan B et Lucas Stassin revient fort avec Saint-Étienne. Sans oublier que la MLS ne lui rend pas service, même avec des performances comme les siennes.