Chelsea l'a annoncé avant même la fédération belge : retournement de situation pour Roméo Lavia !

Roméo Lavia a été appelé avec les Diablotin. Un renfort de poids en vue du match de qualification pour l'Euro 2027 face à l'Autriche.

Depuis le tout premier match de l'ère Domenico Tedesco en Allemagne, Roméo Lavia n'a plus été repris en sélection, freiné par des blessures à répétition. Revenu avec Chelsea, il est toutefois encore trop loin dans le processus pour être appelé chez les Diables.

"Je suis de près chaque joueur et son talent est indéniable. Mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour faire ses preuves. Il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Je ne ressens donc aucune urgence à le sélectionner maintenant" a d'ailleurs déclaré Rudi Garcia à son sujet.

À la rescousse avec les Diablotins

Lavia aurait en revanche été appelé avec les U21. Le conditionnel reste de rigueur car la fédération n'a encore rien confirmé, mais il pourrait rapidement tomber car c'est...Chelsea qui annonce le départ de son joueur pour honorer ses obligations internationales sur son site internet.

Le milieu de terrain des Blues n'était pourtant pas dans la sélection initiale de Gill Swerts, il pourrait finalement y jouer un rôle en vue pour la première fois depuis quatre ans.



Roméo Lavia ne compte en effet qu'une seule apparition avec les Diablotins, 20 minutes de jeu qui remontent à juin 2022. Une aubaine pour le groupe en vue de match face à l'Autriche, qui compte le même nombre de points que nous, tout comme l'Ecosse.