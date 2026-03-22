"Avec cette mentalité, on perd tous nos matchs en Playoffs" : Jérémy Taravel a poussé une gueulante

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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"Avec cette mentalité, on perd tous nos matchs en Playoffs" : Jérémy Taravel a poussé une gueulante
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Anderlecht est en Playoffs, mais pas avec la manière. Les Mauves se sont inclinés à la maison lors de la 30e journée de championnat.

Naturellement, Jérémy Taravel n'était pas content. Pas seulement de la défaite, mais aussi et surtout de la manière, totalement absente ce dimanche à Anderlecht. "Tout ce qu'on ne voulait pas voir, on l'a vu", résume le coach du RSCA.

"On savait très bien que le Cercle allait mettre de l'intensité, jouer avec des longs ballons, et on a pas répondu présent", regrette Taravel. "L'état d'esprit n'était pas bon. C'est une grosse déception pour moi car j'ai demandé de l'intensité et j'ai vu une équipe qui manquait de jus. Je ne sais pas si c'est dans la tête ou dans les jambes".

Taravel a poussé une gueulante après le match

Bref : peut-être pour la première fois depuis qu'il est entraîneur principal d'Anderlecht, Jérémy Taravel a poussé une gueulant. "Oui, clairement. Je ne peux pas accepter qu'Anderlecht joue comme ça à la maison, devant son public", lâche le Français. "C'est notre pire prestation depuis que je suis arrivé ici".

Le coach des Mauves a donc prévenu ses joueurs. "J'ai dit que ça allait changer après la trêve. Car avec cet état d'esprit en Playoffs, c'est simple, on va perdre tous nos matchs", résume Taravel. "Tu peux perdre un match comme à Malines, où tu méritais de gagner. Aujourd'hui, on ne méritait rien, et ça, je ne peux pas l'accepter". 

Lire aussi… Genk n'était, à un moment, qu'à deux buts : Anderlecht a-t-il paniqué ? "Peut-être un peu..."
La difficulté du RSCA à faire le jeu contre des équipes regroupées défensivement s'est encore vue ce dimanche, et elle déplaît à Jérémy Taravel. "Je ne suis pas inquiet mais frustré. Nous avons fait de bons résultats grâce à notre intensité et elle était absente. Mais nous allons aussi devoir travailler à contourner les blocs bas", reconnaît-il. "Contre la RAAL aussi, nous avions eu du mal. Je ne veux pas juste qu'on soit une équipe de transitions, je veux qu'on sache faire le jeu". 

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