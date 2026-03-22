Trois assists pour Gillot, Ashimeru absent : les notes de la RAAL contre Genk

Scott Crabbé depuis La Louvière
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Trois assists pour Gillot, Ashimeru absent : les notes de la RAAL contre Genk
Photo: © photonews

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La RAAL est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel contre Genk. Voici les notes des joueurs pour leur prestation.

Peano (5) : un ballon mal boxé sur l'ouverture du score, une erreur de communication avec Okou qui coûte le 0-2. Quelques beaux arrêts en seconde mi-temps malgré ce score de 5-5. Pas aussi fébrile que son homologue limbourgeois, mais une certaine fébrilité qui n'est pas non plus étranger au résultat final.

Faye (6) : le jeu se déroulait majoritairement sur l'autre flanc. Mais lorsque Genk changeait de côté, il se retrouvait souvent bien exposé face à un Junya Ito lancé. En capitaine courage, c'est lui qui a égalisé au bout du bout. Le dernier héros de la soirée, une émotion qui en dit long sur l'importance de ce coup de casque.

Les défenseurs buteurs

Okou (5) : à la place du con sur le deuxième but. Pensant que Peano allait intervenir, il laisse passer Mirisola alors qu'il avait largement l'occasion de dégager. Il s'est alors chargé de relancer une première fois la rencontre sur phase arrêtée.

Maisonneuve (4,5) : plusieurs fois pris de vitesse sur des incursions de Karetsas, il n'est paradoxalement pas vraiment en faute sur les cinq buts pris.

Liongola (4) : des débordements mais beaucoup de déchets dans le dernier geste, soit avec le crochet de trop, soit avec un centre imprécis. Et c'est pourtant sur l'un de ces ballons dans le box qu'il a poussé Lawal à la faute sur le 3-4.

Lire aussi… "C'est la première fois de ma carrière" : les joueurs de la RAAL n'en reviennent pas

Lahssaini (6,5) : la révolte est souvent venue de ses pieds, avec des interventions pleines de personnalité devant la défense et un jeu toujours vers l'avant. Quitte à parfois lui-même se faire déposséder du cuir.

Ito (6) : lui aussi aura tenté sans relâche. L'un des symboles de cette rencontre débridée, avec énormément de décalages trouvés, mais aussi des pertes de balle qui ont déséquilibré l'équipe.

Ashimeru (4) : l'étincelle aurait pu venir de ses pieds, elle n'est jamais vraiment venue. Le premier à céder sa place au terme d'un match assez terne.

Gillot (6,5) : auteur des premières frappes de la rencontres, il a lui aussi vécu un match particulièrement agité : trois assists et bon nombre de ballons chauds, mais aussi deux buts qu'il reconnaît lui-même 'pour sa pomme' sur le corner menant au 0-1 et sur le petit numéro d'El Ouahdi. 

Fall (6) : paradoxalement assez peu d'occasions de s'illustrer dans le rectangle, pas le moindre but ou le moindre assist. Mais 12 duels aériens gagnés sur 16 qui ont symbolisé une nouvelle prestation pleine de courage.

Afriyie (7) : souvent l'un des seuls points de chute de la RAAL, qui a usé et abusé de longs ballons dans un premier temps. Parfaitement placé pour inscrire le 2-2 et auteur de plusieurs courses en profondeur qui ont embêté la défense de Genk.

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