Le Club de Bruges va devoir résister : deux géants espagnols sur le même joueur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Le Club de Bruges va devoir résister : deux géants espagnols sur le même joueur

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Nicolo Tresoldi réalise une belle première saison avec le Club de Bruges. Plusieurs grands clubs européens suivent de près l'attaquant allemand.

Nicolo Tresoldi n'a pas mis longtemps à se faire un nom au Club de Bruges. Arrivé l'été dernier en provenance de Hanovre pour 7,5 millions d'euros, l'attaquant allemand de 21 ans a pris ses marques.

Pour une première saison, l'attaquant affiche de belles statistiques. Avec 16 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, il s'est fait une place dans l'équipe d'Ivan Leko. Et pas qu'en championnat.

Tresoldi a aussi marqué les esprits sur la scène européenne. Il a trouvé le chemin des filets en Ligue des champions face à l'AS Monaco, au FC Barcelone et à l'Atlético Madrid. Des prestations qui n'ont pas échappé aux grands clubs.

Justement, l'Atlético suivrait sa situation de près et en ferait une priorité pour cet été selon le média estoesAtleti. Mais le club espagnol n'est pas seul. Arsenal aurait pris les devants et le Barça est attentif.

Minimum 20 millions


Du côté de Bruges, pas question de le laisser partir facilement. Le club veut le garder, sauf en cas d'offre importante. L'Allemand ne partira pas pour moins de 20 millions d'euros.

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