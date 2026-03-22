Ambition de mise dans le camp Buffalo en vue des Champions PO : "gagner match après match"

Quel coup. La Gantoise s'est imposée en déplacement à Dender, un résultat suffisant pour se qualifier à nouveau pour les Champions Play-offs. La fête battait donc son plein dans les vestiaires.

Les joueurs de La Gantoise étaient fous de joie après leur victoire 1-3 à l'extérieur contre Dender. Ils ont longuement fêté cela avec les supporters, comme s'ils avaient décroché le titre plutôt qu'un ticket pour le top 6.

La fête bat son plein après la victoire

C'était donc la grosse euphorie après le match : "Est-ce qu’il y avait la fête dans les vestiaires ? Ça continue encore maintenant. Est-ce qu’on va encore faire la fête plus tard ? Ça reste à voir. On est contents d’avoir décroché notre ticket pour les PO 1", a déclaré Max Dean après le match.

L'attaquant a inscrit le 0-1, avant que Dender ne revienne au score. Le début d'une certaine nervosité pour les Buffalos : "Après l'égalisation, on pourrait le penser, mais j'avais toujours pleinement confiance que tout allait bien se passer", poursuit-il.

Et maintenant, qu'en est-il des Champions Play-offs ?

La saison dernière, le club a beaucoup appris à ses dépens lors de ces play-offs, cette saison, cela doit être différent : "Nous avons connu des hauts et des bas, mais nous voulons nous montrer à la hauteur dans les play-offs. Quel est notre objectif ? Eh bien, nous devons d'abord prendre les matchs les uns après les autres."

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"L'année dernière, nous avons acquis beaucoup d'expérience en disputant ces play-offs. Cette saison, nous devons essayer de gagner match après match. Nous verrons bien où nous en serons à la fin de la saison."