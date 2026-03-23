Ils étaient 38 menacés : voici les joueurs suspendus pour le début des Playoffs

La phase classique a désormais rendu tous ses verdicts, place aux Playoffs. Trois joueurs manqueront finalement le début de la dernière ligne droite pour raisons disciplinaires.

Avec pas moins de 38 joueurs menacés de suspension en cas de carte jaune ce dimanche, certains coachs faisaient face à un casse-tête. L'importance des matchs d'hier n'incitait pas au calcul et à la retenue, mais il n'était pas question de jouer les premiers matchs des Playoffs (qui donnent souvent le ton du sprint final) sans plusieurs cadres.

Il n'était sans doute pas anodin de voir des joueurs comme Marco Ilaimaharitra, Kevin Mac Allister (tous deux à neuf cartes jaunes) ou Djibril Lamego (quatre) commencer sur le banc, avant de voir leur casier remis à zéro avant le début de ces Playoffs.

Liongola pris au piège

De manière générale, les joueurs présents sur le terrain ont assez bien géré cette menace planant au-dessus d'eux. Seuls deux d'entre eux ont écopé de la carte jaune de trop.

Il s'agit de Sory Kaba (Louvain) et Jordi Liongola (La Louvière). Une suspension surtout regrettable pour le dernier cité, qui était à neuf cartons jaunes et manquera donc les deux premiers matchs des Playdowns disputés par La Louvière. Dario Benavides devrait ainsi faire son retour sur le flanc droit.



Mais ils ne seront pas seuls : Nathan Saliba manquera aussi la première rencontre des Champions' Playoffs, sa suspension de deux matchs ayant pris effet à partir d'hier.