Les attentes de Rudi Garcia envers les jeunes : "C'est très important pour moi aujourd'hui"

Le Français a évoqué les jeunes Diables Rouges, dont Nathan Ngoy, à la veille de rencontres amicales cruciales en vue du Mondial de cet été.

Deux jours après avoir dévoilé la sélection des Diables Rouges en vue du stage aux USA (lire ICI), Rudi Garcia était l’invité de l’émission "Le Club" sur la chaine Ligue 1+.

Le sélectionneur a, entre-autres, évoqué le cas du Lillois Nathan Ngoy : "Il vient de gagner brillament ce soir avec l'Olympique de Marseille face au LOSC, relançant la lutte pour les place en Ligue des Champions."

Voir les jeunes à l'oeuvre dans le groupe des Diables Rouges

"Nathan, on l'a pris en novembre avec Romeo Vermant qui a fait une très bonne Ligue des Champions avec Bruges car ils sont jeunes. Je veux les voir et je veux voir aussi comment ils se comportent avec le groupe et quel est leur caractère", poursuit le Français.

"J'ai trouvé deux gamins très bien éduqués et c'est très important pour moi aujourd'hui. J'ai aussi trouvé deux jeunes joueurs de talent et Nathan en fait partie", salue Garcia.

"Je veux voir des jeunes, pour voir si je peux les emmener avec nous en juin, s'il y a de la place s'ils sont meilleurs dans la concurrence pour emmener la Belgique le plus haut possible dans ce Mondial 2026."



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Lors de ce stage, les Diables Rouges affronteront les USA le 28 mars avant d'affronter le Mexique le 1e avril.