Thomas Meunier décisif fait la différence et éteint le Vélodrome, Arnaud Bodart monte au jeu

Chafik Ouassal
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Thomas Meunier décisif fait la différence et éteint le Vélodrome, Arnaud Bodart monte au jeu
Photo: © photonews

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Le LOSC se déplaçait dans le Sud de la France pour y défier l'Olympique de Marseille, affiche de la 27e journée de Ligue 1.

Troisième de L1, l'OM tente de garder le rythme derrière le PSG et Lens, son dauphin. Derrière, Lille point à cinq points des Phocéens et ne lâche pas la course aux places européennes. Avec Thomas Meunier, Matias Fernandez-Pardo et Nathan Ngoy au coup d'envoi, les Dogues débutaient cette affiche avec trois Belges dans le onze de base.

C'est Marseille qui menait au score à la pause suite au but d'Ethan Nwaneri (43e) malgré un jeu maîtrisé par les Lillois. Dans les arrêts de jeu de la première période, un gros choc entre Berke Özer et Pierre-Emerick Aubameyang forçait le portier Turc, complètement sonné, à céder sa place à l'ex-portier du Standard Arnaud Bodart.

Thomas Meunier fait la différence

Après le repos, Thomas Meunier égalisait (49e) et ramenait le LOSC dans le match. Le Belge profitait d'un mauvais dégagement de Leonardo Balerdi pour mettre le ballon au fond des filets. Malgré la domination de Marseille, c'est Lille qui prenait finalement l'avance en fin de partie.

Un bon centre de Thomas Meunier trouvait au second poteau Olivier Giroud dont la reprise de la tête faisait mouche (86e). L'OM s'incline finalement et Lille se relance dans la course à la troisième place. Les Nordistes reviennent à égalité de Lyon (47 points), l'OM reste 3ème avec 49 points.

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