"Je n'ai pas les mots" : un ex-Brugeois héros en Premier League dans le North East derby

Magpies et Black Cats se retrouvaient à St James Park à l'occasion du Tyne and Wear derby comptant pour la 31e journée de Premier League.

De retour en Premier League, Sunderland a marqué le coup en s'adjugeant son deuxième Tyne and Wear derby de la saison, cette fois avec une saveur encore plus particulière car c'était sur la pelouse de St James Park.

L'avant-match était très tendu avec des lancer de projectiles sur le bus des joueurs de Sunderland et des bagarres signalées en rapport avec la rencontre. Emmené par Noah Sadiki (ex-Union) et l'ancien Brugeois Chemsdine Talbi, les Black Cats étaient menés à la pause suite à l'ouverture du score rapide d'Anthony Gordon (6e).

Chemsdine Talbi relance Sunderland après la pause

Après le repos, Sunderland a su remonter la pente et c'est Chemsdine Talbi qui montrait la voie à suivre. Juste avant l'heure de jeu (57e), le ballon revenait vers l'ancien Brugeois dans le petit rectangle, celui-ci bien placé propulsait le ballon dans les filets de Ramsdale.

En fin de match, Le Fée centrait vers Brian Brobbey et à la suite d’un cafouillage avec le gardien de Newcastle, le Néerlandais plantait le 1-2 et offrait une victoire de prestige aux siens.

"C'est un des meilleurs matchs de ma vie, je n'ai pas les mots. Nous avons montré du caractère et les supporters nous ont donné le coup de pouce supplémentaire qu'il nous fallait. C'était un grand moment et un grand match pour marquer, je suis juste très heureux. Je suis tellement fier de faire partie de cette équipe, d'avoir l'opportunité de jouer ce type de match", confiait Talbi après la rencontre au micro de Sunderland TV.



