Sébastien Pocognoli réussit son coup : l'AS Monaco renverse Lyon et se rapproche du top 4

Mené à la pause à Lyon, Monaco a renversé la situation en seconde période. L'équipe de Sébastien Pocognoli se rapproche du top 4 en Ligue 1.

Tout réussit à Sébastien Pocognoli en ce moment. Malgré une entame de match compliquée et un superbe but de Pavel Sulc pour Lyon, l'entraîneur monégasque est resté calme. Ses ajustements à la pause ont fini par faire la différence et renverser la situation pour l'ASM.

Monaco est revenu avec de meilleures intentions en deuxième période. Les joueurs ont mis plus d'intensité et ça s'est vu sur le terrain. Maghnes Akliouche a renversé la situation à lui seul pour les Monégasques.

Il a égalisé à la 62e avant de provoquer un penalty dix minutes plus tard. C'est Folarin Balogun qui s'est chargé de le tirer et a trompé à contre-pied le gardien adverse.

La fin de rencontre a été beaucoup plus tendue. Lyon a craqué, avec un gros tacle de Tagliafico qui lui a valu un carton rouge. Pocognoli, très actif sur son banc, a lui aussi été exclu après avoir protesté.

Objectif top 4

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Monaco a tenu bon jusqu'au bout et repart avec la victoire. Le prochain match sera contre l'Olympique de Marseille. Les hommes de Poco sont cinquièmes, à un point du top 4 et de la qualification en Ligue des champions.