Zulte Waregem bat Charleroi mais jouera sa survie en barrages de relégation

Les Carolos abordaient ce match de clôture de la saison régulière avec un maigre point lors de leurs six derniers matchs. Après une période faste, Charleroi a ensuite rapidement perdu de la vitesse.

Pour ce déplacement, le Sporting devait se passer de Parfait Guiagon, remplacé par Antoine Bernier, alors que Cornelis optait pour Jules Gaudin et laissait Mardochee Nzita sur le banc.

Dans une partie animée mais pauvre en occasions franches, le seul but du match a finalement été inscrit par Jeppe Erenbjerg (42e). Les locaux menaient au score suite à la frappe croisée du Danois qui trompait Koné.

Gros retournement de situation pour Essevee

Erenbjerg était bien servi par Opoku, qui passait ensuite tout près de doubler la mise après le repos. Mais sa frappe trouvait le poteau (70e). Charleroi n'est pas parvenu à réagir ni à vraiment se montrer dangereux si ce n'est via Scheidler.

Les Zèbres voyaient Zulte l'emporter. Le promu pensait être assuré du maintien, mais finalement, la victoire d'OHL envoie Essevee en barrages de relégation.