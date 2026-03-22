Un détail déjà interdit ? Le nouveau maillot extérieur des Diables Rouges poserait problème à la FIFA

Le nouveau maillot des Diables Rouges, inspiré de Magritte, fait débat. Et un détail prévu au départ pourrait ne pas apparaître.

Adidas a présenté vendredi les nouveaux maillots extérieurs pour la Coupe du Monde. Celui de la Belgique ne passe pas inaperçu. Inspiré de René Magritte, il tente quelque chose de différent... et ça a fait parler.

Certains adorent l'audace, d'autres détestent le style. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. L'idée de départ était de glisser la phrase "Ceci n’est pas un maillot" derrière le col, en hommage à l'artiste.

It’s a Belgian thing, René Magritte would understand. 🍏 #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/6sP83HZCtM — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2026

Interdit par la FIFA ?

Mais ce détail ne devrait pas être visible sur le terrain. La FIFA aurait refusé la présence de cette phrase sur les maillots officiels. Le règlement serait clair : seul le nom ou le surnom de la sélection peut apparaître.

Cette mention serait uniquement présente sur les maillots destinés aux supporters. Une différence qui ne devrait pas plaire à tout le monde.





Trois petits nouveaux

Les Diables Rouges affronteront les États-Unis et le Mexique en matchs amicaux à la fin du mois et début avril. Mika Godts, Nathan De Cat et Lucas Stassin vont fêter leur première sélection.