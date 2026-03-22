"Je suis resté calme malgré tout le négatif" : Felice Mazzu prend sa revanche et gâte ses joueurs

OHL l'a encore fait lors du dernier match, dans les dernières minutes. Felice Mazzu en a lui aussi fait l'expérience et prend sa revanche après une période compliquée.

OHL a évité les play-downs in extremis. Les Louvanistes peuvent désormais fêter et se détendre : "J'accorde aux joueurs sept jours de congé : ils ont une semaine de repos. Cela ne veut pas dire que ce que nous ferons en PO 2 n'a pas d'importance. Nous nous sommes battus toute la saison pour ne pas devoir disputer les play-downs donc tout le monde mérite une récompense."

Mazzu veut veiller au bien-être mental de ses joueurs : "Comme pour tout dans la vie, en football aussi, le mental est le plus important. Plus important que le physique ou la tactique. Nous avons gagné ce match sur le plan mental. Cette semaine de repos fera du bien aux joueurs et au staff. Ensuite, nous travaillerons pour montrer de belles choses en PO 2."

Felice Mazzu n'a pas traversé une période facile

La qualification pour les Play-offs européens peut aussi être considérée comme une victoire personnelle pour Mazzu : "Je me bats contre les play-downs depuis deux ans et demi et j'ai connu des moments très difficiles", confie-t-il. "Ça n'a pas été simple. C'est aussi une récompense méritée pour moi. Je n'ai jamais baissé les bras."

Son statut n'est plus le même que durant sa période de succès à l'Union : "Peu m'importe ce que les autres pensent de moi. J'ai reçu beaucoup de négativité de la part des autres, que ce soit intentionnel ou non. Je suis resté calme. Dans certains clubs, j'ai connu des échecs, mais grâce à mon staff et à mes joueurs, je revis. Ça fait énormément de bien."