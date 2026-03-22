Après des mois compliqués, un Belge revient fort en Serie A

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Portée par l'adresse d'Assane Diao et la solidité d'Ignace Van der Brempt, Côme conforte sa place dans le top 4 de Serie A.

Cesc Fàbregas peut avoir le sourire. Son équipe de Côme a écrasé Pise 5-0 ce dimanche, confortant sa place juste en dehors du podium de Serie A. Ignace Van der Brempt a tiré son épingle du jeu.

Le défenseur formé au Club de Bruges vient d'enchaîner une troisième prestation de haut niveau en défense. Solide dans les duels et appliqué dans ses relances, le Belge impressionne.

Une manita tout simplement

Côme a facilement pris le match en main. Dès la septième minute, Diao a profité d'une erreur adverse pour effacer deux défenseurs et ouvrir le score. Intenable, il a offert le deuxième but à Douvikas. Pise, lanterne rouge du championnat, n'était pas capable de réagir.

Le spectacle a continué au retour des vestiaires. Baturina a corsé l'addition à 3-0. En fin de rencontre, Nico Paz et Maximo Perrone ont terminé le travail pour sceller à 5-0.



Avec 57 points au compteur, l'équipe de Fàbregas est solidement installée à la quatrième place et confirme qu'il faudra compter sur elle jusqu'au bout.