🎥 Manchester City et Jérémy Doku mettent Arsenal au tapis en finale de coupe !

La finale de la League Cup opposait Arsenal et Manchester City au Wembley Stadium (Londres), une coupe remportée pour la dernière fois en 2021 par les Cityzens, alors que le titre échappe aux Gunners depuis 33 ans.

La finale de cette Carabao Cup débutait avec Leandro Trossard et Jérémy Doku au coup d'envoi. Et la première période n'offrait pas de but dans un premier acte calme et fermé. Après le repos, City trouvait finalement la faille à l'heure de jeu, suite à un centre puissant de Cherki.

Nico O'Reilly profitait d'une erreur de Kepa pour ouvrir le score de la tête et ce même O'Reilly frappait à nouveau quatre minutes plus tard, trompant à nouveau de la tête un portier des Gunners hésitant.

33 ans de disette et une finale de plus perdue pour Arsenal

Les Skyblues jubilaient alors qu'Arsenal n'avait plus le choix. Mais la fin de match ne donnait rien, Arsenal poussait sans parvenir à inquiéter un Manchester City solide et en confiance. Manchester City remportait finalement la Carabao Cup, au terme d'un match qui se sera déverrouillé à l'heure de jeu.

Le doublé de Nico O'Reilly a mis les Gunners K.O. et permet à City de remporter un trophée qu'il attendant depuis 2021, un titre qui échappe aux Gunners depuis 33 ans.