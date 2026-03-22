Un top 6 déjà bouclé ? Attention aux surprises

Ce soir, on saura qui décrochera le dernier ticket pour les Champions' Play-offs. Tous les regards sont tournés vers le duel à distance entre La Gantoise et Genk.

La Gantoise et le Racing Genk sont les deux grands favoris pour décrocher le dernier ticket du top 6. Les Buffalos ont l'avantage : leur destin est entre leurs mains. S'ils battent Dender, ils seront qualifiés quoi qu'il arrive.

L’ancien directeur sportif de La Gantoise, Arnar Vidarsson, pense que les Buffalos vont gagner 3-1 à Dender. Il imagine le même score pour Anderlecht, qui s'imposerait 3-1 à la maison face au Cercle de Bruges.

Toujours selon lui, Genk devrait gagner 0-1 à La Louvière. Mais ce succès ne suffirait pas à intégrer le top 6 de Jupiler Pro League, compte tenu des autres résultats attendus.

Pas de surprises

"Anderlecht va gagner chez lui. Ils ont quelque chose à se faire pardonner après la déception de la semaine dernière. Leur grand avantage est d'avoir les cartes en main et de recevoir un Cercle qui débute avec un nouvel entraîneur", explique-t-il à Sporza.

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"Genk et La Louvière doivent tous les deux gagner, donc ce sera plus serré. De son côté, Dender prépare les Play-Downs. La Gantoise est obligé de s'imposer et je ne pense pas que Dender soit capable de les bousculer", conclut-il.