Places européennes, grille de départ des Playoffs : tout savoir sur la dernière ligne droite du championnat

Le sort en est jeté, la grille de départ des Playoffs est connue. Petit récapitulatif de la situation de départ et des enjeux européens.

Pour commencer, petit point sur le classement des Champions' Play-offs. Comme on le sait, les points sont divisés par deux après la phase classique, ce qui modère surtout l'avance de l'Union, du Club de Bruges et de Saint-Trond sur les trois autres équipes, à savoir Gand, Malines et Anderlecht.

Union 33

Club de Bruges 32*

STVV 29*

KAA La Gantoise 23*

KV Malines 23*

RSC Anderlecht 22

* arrondi à l'unité supérieure

L'Union déjà certaine d'un ticket européen grâce à sa phase classique...en attendant mieux

En cas d'égalité de points, l'Union et Anderlecht ont donc l'avantage sur les autres équipes. De plus, l'Union est déjà certaine d'obtenir au minimum un petit ticket européen, même en cas de sixième place.

Ce scénario ne semble pas le plus probable, mais il faut tout de même en tenir compte. L'Union et Anderlecht s'affrontent en finale de Coupe, et cela peut encore avoir des conséquences au moment de faire les comptes, car les tickets européens pourraient alors être réattribués.



Lire aussi… Les deux buts de l'Union ne sont pas le fruit du hasard : "Il faut y consacrer autant de temps que possible"›

La situation de base des sésames continentaux est la suivante :

Champion : phase de ligue de la Ligue des Champions

phase de ligue de la Ligue des Champions Deuxième : 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions

3e tour préliminaire de la Ligue des Champions Vainqueur de la Coupe : barrages de l'Europa League

barrages de l'Europa League Troisième : 2e tour préliminaire de l'Europa League

2e tour préliminaire de l'Europa League Quatrième ou vainqueur des Europe Play-offs : 2e tour préliminaire de la Conference League

Si le vainqueur de la Coupe termine dans le top 4 - très réaliste dans le cas de l'Union, beaucoup plus incertain pour Anderlecht à l'heure actuelle -, c'est le cinquième qui disputera le duel contre le vainqueur des Europe Play-offs. Et si le vainqueur de la Coupe termine dans le top 3, alors les tickets européens remontent d'un cran : le troisième recevra un ticket pour les barrages de l'Europa League.

Et dans les Europe Play-offs, où en est-on ? Là, avec une bonne série, tout le monde semble encore pouvoir viser l'Europe.

KRC Genk 22

Standard 20

Westerlo 20*

Antwerp 18*

Charleroi 17

OH Louvain 17