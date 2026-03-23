"Un gamin qui sent le foot" : Rudi Garcia aurait déjà voulu reprendre Lucas Stassin plus tôt

Lucas Stassin a été repris pour la première chez les Diables Rouges. Rudi Garcia est très curieux de le voir à l'oeuvre au sein du groupe.

Rudi Garcia n'était pas encore à la tête des Diables Rouges lorsque Lucas Stassin a rejoint Saint-Etienne. Le Brainois ne le savait donc pas encore, mais son choix de club allait s'avérer judicieux par rapport au successeur de Domenico Tedesco.

Même s'il évolue en Ligue 2, Stassin a été repris. Il faut dire que Garcia garde toujours un oeil sur les Verts, le club qui lui a donné la chance de coacher les premières rencontres de Ligue 1 de sa carrière au début du millénaire.

Un rassemblement pour convaincre

"En fait, la saison dernière, Vermant et lui ont mis 12 buts entre janvier et la fin de championnat. Donc, on voulait le voir mais il s’est blessé. Depuis que Philippe Montanier est arrivé à l’ASSE, Lucas a retrouvé de la confiance. Il est très bon dans le collectif", explique Rudi Garcia a chaîne sur Ligue 1+, diffuseur de la Ligue 1 en France.

"C’est un gamin qui sent le foot et je veux voir comment il se comporte humainement dans le groupe. Il y a de la concurrence devant avec Lukaku, Openda et De Ketelaere. C’est dur pour les jeunes mais si je ne les vois pas, je ne sais pas ce qu’ils auront dans le ventre", poursuit-il. Stassin devra donc tout faire pour se montrer en vue de la Coupe du Monde.



Nos confrères français ont également interrogé notre sélectionneur sur un autre talent évoluant en Ligue 1 : Matías Fernández-Pardo. Rudi Garcia s'est montré tout aussi catégorique qu'en conférence de presse : "Je ne peux pas en parler car il a choisi l’Espagne. Je ne peux rien dire sur un joueur qui n’est pas sélectionnable".