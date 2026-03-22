Dante Vanzeir ne ferait plus partie des plans : La Gantoise cible un jeune attaquant danois

La Gantoise s'intéresse à Sami Jalal. Le jeune ailier de 21 ans se fait remarquer au Danemark et attire l'attention de plusieurs autres clubs.

Selon Africafoot, La Gantoise s'intéresse à Sami Jalal. Le joueur de 21 ans est sous contrat avec le club danois de Viborg jusqu'en 2030.

Sa valeur marchande est estimée à 750.000 euros par Transfermarkt, mais son prix pourrait être plus élevé. Il avait rejoint Viborg à l'été 2025 en provenance de Kolding IF pour environ 650.000 euros.

Depuis, il progresse petit à petit. Il a disputé 24 matchs avec son équipe, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive.

Un joueur en développement

Ses statistiques montrent qu'il a encore une marge de progression. C'est typiquement le genre de profil qui plaît aux clubs belges et La Gantoise ne fait pas exception.



Sa capacité à jouer à plusieurs postes, sur les côtés comme dans l’axe, le rend polyvalent et intéressant. Plusieurs clubs suivent sa situation en vue du prochain mercato. Toulouse, Brøndby et le FC Copenhague seraient attentifs à ses performances.