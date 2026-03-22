Dix buts...pour rien : le match du week-end entre les deux déçus du week-end à La Louvière

La RAAL et Genk ont partagé (5-5) dans un match complètement fou. Mais les deux équipes passent à côté de leur objectif.

S'il y avait bien un match où le multilive allait être suivi sur double écran, c'était ce La Louvière - Genk. Pendant que le Racing zieutait sur le résultat de Gand pour espérer finir dans le top 6, la RAAL était attentive à la rencontre de Louvain pour éviter les Playdowns. Mais avant de compter sur le faux pas d'un concurrent direct, il fallait s'imposer aujourd'hui. Sans surprise, Nicky Hayen et Frédéric Taquin ont aligné leur équipe type.

Giflé à Fribourg en Europa League, Genk a pris les commandes dès le début, Daan Heymans profitant d'un corner mal dégagé par la défense des Verts pour ouvrir le score après six minutes (6e, 0-1). Sonnée, la RAAL a même baissé pavillon une deuxième fois avant la fin du premier quart d'heure. C'est une mésentente entre Marcos Peano et Ylan Okou qui a profité à Robin Mirisola pour passer devant le portier argentin et faire le break à la stupeur générale (14e, 0-2).

Un match bien plus débridé qu'attendu

En contrôle total, le Racing jouait déjà la passe à dix et pouvait même ambitionner de déloger Gand et Anderlecht du top 6 vu les résultats des autres matchs. Les visiteurs sont d'ailleurs passés plus proche du 0-3 que du 1-2 avec une frappe très dangereuse de Karetsas à l'entrée du rectangle.

Mais pour une bête blessée par l'élimination européenne, il ne faisait pas bon traîner dans une tanière de Loups affamés. Totalement impuissante dans le jeu, la RAAL s'en est remise à une phase arrêtée pour relancer le suspense. C'est un corner très aérien de Nolan Gillot qui a permis à Yllan Okou de faire 1-2.







Dans une ambiance soudainement plus chaude, la RAAL a même égalisé cinq minutes plus tard sur un débordement de Gillot profitant à Jerry Afriyie, au bon endroit sur son centre en retrait (43e, 2-2). Mais alors que l'on pensait que Genk pliait, le Racing a repris les commandes dans l'adversité d'un temps additionnel qui ne semblait pas acquis à sa cause.

Tout aussi seul que sur le premier but, Daan Heymans a cette fois cédé à Junyo Ito au petit rectangle (45e, 2-3). Le match était bien plus ouvert que prévu et a même failli accoucher d'un 3-3 à la mi-temps, mais Tobias Lawal a sorti la claquette nécessaire pour déloger la reprise de la tête de Pape Fall de sa lucarne.

De la tension et des buts jusqu'au bout

Le match a repris comme on l'avait laissé, avec un marquoir qui a la bougeotte. Et c'est à nouveau Genk qui l'a alimenté en contre, avec toujours autant d'espace pour Daan Heymans, cette fois à l'assist pour Zakaria El Ouahdi (50e, 2-4).

Mais il était écrit que Genk ne vivrait pas un match tranquille, même avec deux buts d'avance. Et c'est son gardien Tobias Lawal qui s'est personnellement chargé de remettre La Louvière dans le match en déviant dans son but un centre tendu de Jordi Liongola (69, 3-4).

Toujours dans le coup, la RAAL a poussé, avec quelques ballons très chauds dans le rectangle. Lawal a d'ailleurs dû très rapidement se racheter de sa bourde, sur une tête...de Liongola. Genk a alors opéré en contre, et c'est sur l'un d'eux qu'Aaron Bibout a donné au score des allures qu'on pensait définitives (85e, 3-5).

C'était sous-estimer le scénario de ce match. Nachon Nsingi a relancé un espoir complètement fou dans le temps additionnel en profitant d'une nouvelle bévue de Lawal (90+2e, 4-5). Un espoir finalement pas si fou que cela : dans la foulée, Wagane Faye a plongé l'Easi Arena dans une transe rarement vécue grâce au but du 5-5 tombé sur coup-franc. On est même passé à poil du 6-5, mais le dernier tir du match signé Nolan Gillot a fini dans le filet latéral.

On se contentera donc de ce modeste 5-5, un résultat qui n'arrange finalement personne : Genk manque le top 6, la RAAL jouera bien les Playdowns. Mais s'il y a bien un gagnant, c'est le spectateur neutre, qui en a eu pour son argent comme jamais à l'Easi Arena cette saison.