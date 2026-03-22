Bruges ne lâche rien, La Gantoise et OHL jubilent : mission sauvetage réussie pour Felice Mazzu

Champion Play-offs, relégation, course à l'Europe, l'ultime journée de la phase classique de JPL a rendu son verdict avant la phase suivante du championnat.

Tout en haut du classement, l'Union n'a pas tremblé et a validé sa place de leader en déplacement au Stayen (lire ici).

Bruges ne lâche pas l'Union

Au Jan Breydel Stadion, Bruges a aisément écarté Malines. Les Brugeois ont démarré sur les chapeaux de roue et menaient déjà après deux minutes grâce à Tresoldi. Le Club a continué à mettre la pression, avec Sabbe comme grand artisan. L'arrière droit a marqué deux fois avant la pause, couronnant ainsi une première mi-temps dominée.

Après la pause, Raman a profité d'une erreur de Bruges pour marquer le 3-1. Le Club ne s'est toutefois pas laissé déconcentrer et a rapidement repris le contrôle du match. Mechele marquait de la tête sur corner fixant le score final à 4-1.

Les Buffalos seront de la partie

De son côté, c'est mission accomplie pour La Gantoise qui devait gagner. Les Buffalos se sont imposés 1-3 face à Dender et sont assurés de participer aux Champions Play-offs. Max Dean, Abdelkahar Kadri et Wilfried Kanga sont les buteurs Gantois, Fabio Ferraro a trouvé le chemin des filets pour Dender.

Les équipes qui joueront les Play-offs de Relégation sont connues

Le Cercle et Dender étaient déjà assurés de jouer les Play-offs de Relégation. Les dernières places se jouaient entre OHL, la RAAL et Zulte Waregem. Dans cette course au sauvetage c'est finalement OHL qui a validé son maintien dans l'élite pour une saison supplémentaire, au détriment de Zulte (lire ici).



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Les hommes de Felice Mazzu se sont imposés de justesse 1-0 face à l'Antwerp et terminent ainsi à une douzième place synonyme de maintien. Sory Kaba a inscrit le seul but de la partie en toute fin de match.