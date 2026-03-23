"Tant que tu m'as dans les pattes..." : Frédéric Taquin, l'incarnation de Loups qui ne meurent jamais

La RAAL est revenue de très loin contre Genk. Frédéric Taquin est fier du jusqu'au-boutisme des siens.

Comme un seul homme, tout le banc de La Louvière a couru sur le terrain pour fêter le 5-5 du capitaine Wagane Faye. On n'ose imaginer ce que cela aurait donné si Nolan Gillot avait mis au fond sa balle de 6-5 sur la dernière action de la rencontre.

"Le match était fou dans son ensemble. On a été cueillis à froid alors qu'on avait de bonnes intentions. Genk a été très efficace. Défensivement, on a été vulnérables aujourd'hui, ce qui n'est pas dans nos habitudes. On avait encaissé 11 buts en 14 matchs à domicile, mais aujourd'hui, on en prend cinq. On sait qu'il y a des matchs où ça rentre un peu plus facilement. Ça arrive une fois ou deux sur une saison. Mais cela arrive aussi parce que Genk a fait ce qu'il fallait", estime Frédéric Taquin en conférence de presse.

La rencontre de la saison

Des tournants du match ? Il y a en a eu une petite dizaine : "On revient malgré tout à 2-2, ce qui est exceptionnel quand on sait qu'on n'avait marqué que sept buts à domicile. Ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est ce troisième but. On devait rentrer à la mi-temps avec le partage. Ça nous donne un match complètement différent".

"Le 2-4 arrive très rapidement. Beaucoup d'équipes auraient baissé les bras. C'est là qu'on voit la force de caractère de notre collectif. On a continué à se battre. Et finalement, on ne passe pas loin du 6-5 à la dernière seconde. Finalement, les grands vainqueurs, ce sont les supporters", poursuit Taquin.

Les deux équipes, elles, repartent bredouilles : "Je suis triste pour Genk, qu'ils n'atteignent pas les Champions' Playoffs. Ils le méritaient. Comme on méritait les Europe Playoffs. Mais ce n'est pas grave. Ma satisfaction, c'est d'avoir donné du bonheur aux gens et d'avoir pris un point d'avance supplémentaire sur Dender (la dernière place est désormais à douze points). Essayons de faire le travail assez rapidement dans les Playdowns pour vivre une fin de saison tranquille".



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Mais on ne surprendra pas la RAAL à vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué : "Quand on sera sauvé, je préparerai la suite. Pas avant. Je ne veux pas mettre l'équipe sous pression inutilement. Ce n'est jamais fini. Je suis comme ça : tant que tu m'as dans les pattes, ce n'est jamais fini. Mais les autres seront sans doute comme ça aussi. Donc, on va d'abord faire en sorte de se sauver".

Pour cela, La Louvière pourra compter sur une animation plus offensive qu'en début de saison : "Le fait d'avoir pris cinq buts ne nous posera pas de problème. D'autant plus qu'on a eu le bon goût de ne pas perdre. Je pense que ce sont ces cinq buts marqués, après les trois de dimanche dernier au Cercle, qui vont nous donner un boost psychologique. Mentalement, on a franchi un palier sur le plan offensif depuis plusieurs semaines. Ça se voit maintenant dans les chiffres".