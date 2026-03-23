Les deux buts de l'Union ne sont pas le fruit du hasard : "Il faut y consacrer autant de temps que possible"

Le leader de Jupiler Pro League a mis les points sur les 'i' lors de son dernier match de championnat de la saison régulière, en s'imposant 1-3 sur la pelouse de la révélation de la saison.

L'Union SG a livré un match très efficace et sérieux sur la pelouse du Stayen, chez la révélation de la saison. Avant la mi-temps, le club menait déjà de deux buts grâce à deux corners très bien tirés par Besfort Zeneli.

Deux corners, deux buts

Tirer des corners est clairement une chose à laquelle Zeneli consacre beaucoup de temps à l'entrainement : "Mes deux corners ont chacun abouti à un but ? Il s'agit simplement de repérer les espaces et de tirer un bon corner", explique-t-il au journal Het Nieuwsblad.

"Est-ce que je passe beaucoup de temps sur ces corners ? Il faut y consacrer autant de temps que possible. Je ne saurais dire combien d’heures par semaine, mais les corners sont un élément important du jeu, donc j’essaie d’être le meilleur possible dans ce domaine", poursuit-il.

La force collective de l’Union

Le fait que l’Union SG continue de marquer des buts en Jupiler Pro League même sans ses cadres est de bon augure pour les Champions Play-offs : "L’objectif est de tout donner pour la victoire à chaque match. Nous formons un bon collectif, nous travaillons dur et bien, et nous nous entraidons autant que possible sur le terrain", conclut-il.