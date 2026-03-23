Le 5-5 à la RAAL va laisser des traces : Nicky Hayen n'y va pas de main morte avec ses joueurs

Nicky Hayen avait la tête de mauvais jours dans la salle de presse de l'Easi Arena. L'entraîneur de Genk déplore l'inconstance chronique des siens.

Même sans ces deux buts encaissés dans le temps additionnel, Genk n'aurait pas atteint ces Champions' Playoffs, la faute à la victoire de La Gantoise à Dender. Mais il n'empêche : prendre dix buts en quatre jours a le don de vous enlever toute trace de sourire sur le visage d'un coach.

"Ce match résume parfaitement notre saison. Nous manquons de régularité. Certains joueurs sont exceptionnels une semaine et ne parviennent pas à confirmer la suivante. Je préférerais qu'ils obtiennent un 6 sur 10 chaque semaine plutôt qu'un 7 puis un 4. Peut-être que comme ça, nous aurions fini dans le top 6", déplore-t-il.

Une nouvelle journée portes ouvertes

Parmi les joueurs qui ont failli, Tobias Lawal a renforcé les doutes le concernant. Le gardien du Racing a encore été d'une grande fébrilité. Directement impliqué sur au moins deux des cinq buts concédés, il aura bien aidé La Louvière à revenir dans le match.

"Ce n’est pas seulement Tobias qui a commis des erreurs sur les buts encaissés. De toute façon, on encaisse trop de buts sur coups de pied arrêtés et plus largement trop de buts de manière stupide", peste Hayen.





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Genk a ainsi laissé filer trois avantages de deux buts. Le contexte des autres matchs a sans doute joué mais n'explique pas tout : "Bien sûr, à la fin, nous avons tout donné, car Anderlecht était mené 1-3 à ce moment-là. Avec un sixième but, peut-être qu'un miracle aurait pu se produire. Après ce quatrième but encaissé, il a fallu se battre pour survivre. Puis le cinquième est arrivé ; c'est à l'image de toute la saison".

"Nous ne parvenons pas à conserver notre avantage. Nous commençons à ralentir le rythme et à jouer en retrait au lieu de chercher des solutions offensivement. C'est un manque de maturité, et il faut qu'on s'améliore là-dessus à l'avenir", poursuit Hayen.

Les Limbourgeois n'ont jamais caché leur ambition de jouer à nouveau l'Europe la saison prochaine. Il faudra donc gagner les Playoffs II : "Nous devrons aligner des joueurs pleinement engagés. Ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent trop timide", conclut Hayen.