Certains Mauves peuvent s'inquiéter pour leur place : "Pas d'états d'âme et pas de cadeaux"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Certains Mauves peuvent s'inquiéter pour leur place : "Pas d'états d'âme et pas de cadeaux"
Photo: © photonews

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Anderlecht a été en-dessous de tout ce dimanche. Et en plus d'une piètre prestation collective, le niveau individuel de certains était également inquiétant.

À qui Jérémy Taravel pensait-il après Anderlecht-Cercle, quand il a déclaré devant la presse que certains joueurs allaient devoir se réveiller après la trêve ? Toujours est-il que le coach du Sporting n'était vraiment pas content de ses hommes. 

S'il n'a pas cité de noms, Taravel a été très clair : "Certains vont devoir se bouger, oui. Je ne veux que ceux qui se donnent à 1000% pour Anderlecht. Pour les autres, il n'y aura pas d'états d'âme et pas de cadeaux", lâche-t-il. 

"Nous voulons performer en Playoffs et en finale. Ce seront onze finales. Et il faudra être performant, car Anderlecht ne peut pas être sixième. Il faut de la consistance, enchainer les bons matchs avec l'énergie et l'intensité nécessaires", continue Jérémy Taravel. 

Stroeykens, Sardella et Verschaeren n'ont pas plaidé leur cause 

Il y avait plusieurs absents ce dimanche : Saliba, Llansana et Camara (blessé en dernière minute) manquaient à l'appel, et leurs remplaçants jouaient gros. Mais Mario Stroeykens, titulaire dans l'entrejeu, n'a pas plaidé sa cause, auteur d'une prestation fantômatique et nonchalante. 

Lire aussi… Genk n'était, à un moment, qu'à deux buts : Anderlecht a-t-il paniqué ? "Peut-être un peu..."
Killian Sardella, lui, aurait pu faire oublier sa mauvaise première mi-temps en marquant un joli but - mais Taravel n'aurait probablement pas été dupe : dès le retour de Camara, il reprendra sa place. Et que dire de l'entrée de Yari Verschaeren ? Si Tajaouart mérite d'être revu, les "kets" de Neerpede n'ont pas brillé face au Cercle. Et c'est certainement aussi ce que sous-entendait Taravel quand il parlait d'états d'âme ou de cadeaux : être du cru ne suffira plus...

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