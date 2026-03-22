L'Union Saint-Gilloise ponctue la phase classique en tête

Le match entre STVV et l'Union avait des airs de répétition générale, avec les Champions Play-offs en vue et la course vers le titre qui s'annonce. Le leader n'est pas tombé dans le piège en visite chez la surprise de la saison.

Privé de Kamiel Van de Perre, Kevin Rodriguez et Kjell Scherpen, l'Union n'a pas tremblé au Stayen. Après un début difficile, le leader de JPL a pris le contrôle du match. Christian Burgess (23e) concrétisait la domination de l'Union en ouvrant le score de la tête sur corner.

L'Anglais surprenait Sissako et sa reprise laissait Kokubo de marbre. Ensuite, les Bruxellois doublaient rapidement la mise via Ross Sykes (27e) également sur corner et de la tête au deuxième poteau. L'Union dominatrice rentrait au vestiaire avec un avantage mérité, même s'il leur manquait parfois encore de la précision pour mettre STVV complètement K.O.

L'Union fait le travail et consolide sa place de leader

Face à des Canaris incapables de réagir, l'Union triplait même le score après le repos grâce à Besfort Zeneli (56e) bien servi par Guilherme. En fin de match, Oumar Diouf sauvait l'honneur et limitait les dégâts (79e). Ce dernier reprenait le ballon qui touchait d'abord la barre transversale.

Les Bruxellois ont évité le piège du Stayen et ponctuent la saison régulière à la première place de Jupiler Pro League. Ils conservent trois points d’avance sur Bruges et s'assurent déjà d'un billet pour l’Europa League.