Récap : voici qui disputera les Champions Play-offs, l'Europe et la relégation

Chafik Ouassal et Bjorn Vandenabeele
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Récap : voici qui disputera les Champions Play-offs, l'Europe et la relégation
Photo: © photonews

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La dernière journée de la phase régulière de la Jupiler Pro League a été disputé et a rendu son verdict. On sait donc désormais quelles équipes disputeront quels play-offs.

Champions Play-offs

Six équipes peuvent encore prétendre au titre national. Elles disputeront les Champions Play-offs. Avant le coup d’envoi de la dernière journée, l'Union SG, le Club Bruges, STVV et Malines étaient déjà assurés de leur place. Les rejoignent désormais La Gantoise et Anderlecht. Les points seront divisés par deux avant le début des play-offs.

Play-offs pour l’Europe

Le KRC Genk manque le top six de justesse et jouera les Play-offs pour l’Europe. Il ne luttera plus pour le titre national, mais peut encore décrocher un ticket européen.

Le Standard, Westerlo, l'Antwerp, Charleroi et OHL se mêleront à cette course à l'Europe aux côtés de Genk. Ici aussi, les points sont divisés par deux.

Play-offs de relégation

Les quatre dernières équipes joueront les Play-offs de relégation : Zulte Waregem, le Cercle Bruges, La Louvière et Dender. Les points ne sont pas divisés par deux.

Lire aussi… Un top 6 déjà bouclé ? Attention aux surprises
L’équipe qui terminera dernière après ces six matchs disputera encore un barrage aller-retour pour rester en Jupiler Pro League, contre le vainqueur des play-offs de Challenger Pro League.

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Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
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