C'est sur le fil que les Buffalos se sont assurés de jouer dans la cour des grands. La Gantoise a accroché sa place pour les Champions Play-offs lors de l'ultime journée de la saison régulière.

La Gantoise s'est assurée une place en Champions Play-offs après une victoire à l'extérieur contre Dender. Les Buffalos n'ont pas eu la partie facile, mais ils ont finalement réussi à s'imposer et ont ainsi atteint leur objectif.

Le match à Denderleeuw a longtemps été difficile pour les visiteurs, qui peinaient à trouver leur rythme face à un adversaire sans pression. La Gantoise a néanmoins réussi à faire la différence et à remporter la rencontre, s’assurant ainsi une place parmi les six premiers.

La Gantoise jouera les premiers rôles

Après le coup de sifflet final, c'était place à l'émotion à l'image du gardien Davy Roef : "Je suis envahi par toutes sortes de sentiments. C’est ma sixième saison ici et c’est la première fois que je peux disputer les PO 1. Nous avons travaillé très dur toute la saison pour y arriver, c’est donc un véritable soulagement pour tout le groupe", a-t-il partagé sur le site du club.

Roef a également souligné l’importance du match et la pression qui l’accompagnait : "Nous le voulions tous vraiment très fort, même si nous savions que ce serait un match difficile ici à Dender, qui n’avait pas grand-chose à perdre."

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Selon lui, l’équipe est restée calme et unie face à la situation : "Nous devions simplement faire notre travail et nous l’avons très bien fait, malgré la pression tout de même importante qui pesait sur nous."