Genk n'était, à un moment, qu'à deux buts : Anderlecht a-t-il paniqué ? "Peut-être un peu..."

Le simple fait que l'idée nous ait traversé la tête, et qu'on ait senti le Lotto Park frémir, en dit long. Non, Anderlecht n'a pas été "proche" de la catastrophe, mais le scénario n'était plus si impensable.

Le résultat final et l'écart entre Anderlecht et Genk ne reflètent pas ce qui a pu passer dans les têtes des joueurs et des supporters pendant quelques instants au Lotto Park. Peu de temps avant la pause, quand le Cercle de Bruges a fait 1-3 et que Genk menait 0-2, il ne manquait plus "que" deux buts dans un sens pour que les Limbourgeois dépassent les Mauves.

Mihajlo Cvetkovic, lui, écarte l'idée qu'Anderlecht ait paniqué. Au moment où tout le monde était au vestiaire, la RAAL avait planté deux buts, puis Genk un troisième, et le spectre du scénario catastrophe s'était éloigné. "Nous étions simplement mécontents de nous-mêmes, mais n'avons pas pensé au pire", affirme le Serbe.

Anderlecht n'a pas tremblé... ou quand même un peu ?

Nathan De Cat est nettement moins affirmatif. "Oui, peut-être qu'on a un peu ressenti de la panique à un moment ou l'autre du match", reconnaît-il. "Car on savait l'importance de ce qui était en jeu. Mais on voulait surtout gagner".

Jérémy Taravel était tenu au courant de l'évolution du score à Genk, mais se préoccupait surtout du triste spectacle devant ses yeux. "Je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait de l'autre côté car ce qui comptait pour moi était de gagner. On ne voulait pas être en Playoffs parce que d'autres n'avaient pas fait leur job mais parce que nous avions fait le nôtre", lance-t-il.

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Au final, Genk laissera passer sa chance... et se fera même remonter de manière improbable jusqu'à 5-5, ce qui rend encore plus anecdotique le 2-3 anderlechtois. Si la RAAL n'avait pas marqué et s'était contentée de prendre cinq buts, Anderlecht aurait d'ailleurs basculé hors du top 6 malgré tout. Merci les Loups ?