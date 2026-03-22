🎥 C'est de la folie : des supporters de l'Ajax ont envahi l'autoroute

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Les supporters de l'Ajax Amsterdam ont envahi l'autoroute pour accueillir leur équipe, créant une situation hors de contrôle.

Des images impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux à l'approche du match entre Feyenoord et l'Ajax Amsterdam, en Eredivisie. Des scènes très dangereuses ont été filmées.

Des supporters de l'Ajax ont couru sur l'autoroute avec des fumigènes au moment où le bus de leur équipe passait.

Des fans sur l'autoroute

Le chauffeur a dû diriger le bus au milieu d'une foule de supporters, pendant que les autres voitures étaient obligées de piler. Les faits se sont déroulés sur l'autoroute A4 entre Amsterdam et Rotterdam. Il y avait probablement plus d'une centaine de supporters de l'Ajax à ce moment-là.

Et ils ne se sont pas arrêtés là : sur les images, on voit qu'une fois le bus passé, les supporters ont traversé l'autoroute dans l'autre sens.

Nos deux Belges, Mika Godts et Jorthy Mokio, sont titulaires pour disputer ce Klassiker. Godts sera Diable Rouge dans quelques jours : Rudi Garcia l'a sélectionné pour la première fois.



