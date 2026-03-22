"Pas mauvais dans les intentions, mais bien dans l'exécution" au Standard, encore muet à Sclessin

Vincent Euvrard le sait : ses joueurs du Standard ont livré une bien maigre prestation face à Westerlo, ce dimanche à Sclessin. Le T1 des Rouches a une nouvelle fois pu mesurer l'ampleur du travail encore à effectuer.

C'est au bout de l'ennui que le Standard et Westerlo se sont quittés dos à dos, ce dimanche à Sclessin (0-0). Incapables de se créer des occasions, les Rouches peuvent même remercier Matthieu Epolo, qui a arrêté un penalty à un quart d'heure du terme. En conférence de presse, Vincent Euvrard reconnaissait les difficultés de son équipe.

"Notre première mi-temps a été très mauvaise. Pas dans les intentions, mais dans l’exécution, tant avec que sans le ballon. On n’avait pas d’impact sur le match, beaucoup trop de pertes de balle pas nécessaires, parfois même sans pression de l'adversaire. En perte de balle, on n'avait pas d’impact dans le pressing. Et si tu n'as aucune de ces deux choses, c'est difficile de mettre la main sur le match..."

"Westerlo a été meilleur et plus dynamique avant la pause, avec Haspolat et Piedfort qui avaient trop de liberté et Sakamoto et Saito qui ont fait un bon match. Ils ont une très belle occasion avec Ferri avant la mi-temps, puis nous aussi avec Lawrence. On a aussi trouvé quelques fois Saïd sur la gauche, là aussi avec trop peu de qualité pour faire la différence."

Du mieux après le repos, mais pas assez de qualité dans l'ensemble

"En deuxième période, on était mieux dans l'impact. Westerlo avait moins d'espace, et on avait une meilleure emprise sur le match, en jouant dans leur camp. Ils n'ont rien eu pendant 30 minutes jusqu'au penalty, donc ça aurait été dur de perdre là-dessus. Je pense que le partage est mérité. On a aussi été proches de marquer avec Nguene, mais on a également gaspillé des situations avec des hors-jeu."

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Malgré une dernière tentative de Bernard Nguene, une nouvelle fois bien monté, les joueurs du Standard ont dû se contenter du partage et ont terminé la rencontre sifflés par Sclessin. "En résumé, c'est un point mérité, avec une très mauvaise première période et une meilleure deuxième, mais trop peu de qualité dans l'ensemble", a conclu Vincent Euvrard.