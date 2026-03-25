Bilal El Khannouss est fixé sur son avenir

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Prêté par Leicester City à Stuttgart, Bilal El Khannouss restera finalement bel et bien lié au VfB la saison prochaine. Le club de Bundesliga a levé l'option d'achat de l'international marocain.

Cette information a été confirmée par le directeur sportif de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, au micro du BILD. L'accord trouvé entre les deux équipes en début de saison comprenait une obligation d'achat si le joueur de 21 ans disputait un certain nombre de matchs.

"Toutes les conditions sont maintenant remplies", a déclaré Fabian Wohlgemuth. "Nous sommes ravis d'avoir pu intégrer définitivement Bilal à Stuttgart." 

20 millions d'euros

Stuttgart dépensera 15 millions d'euros pour le Belgo-Marocain en plus des frais liés au prêt. Le coût total de l'opération avoisine les 20 millions d'euros, un montant inférieur à sa valeur marchande actuellement estimée à 32 millions d'euros selon Transfermarkt.

Le joueur aurait paraphé un contrat avec Stuttgart jusqu'en juin 2030. Théoriquement, il restera cependant toujours en prêt jusqu'en fin de saison (30 juin 2026).


À l'été 2024, Bilal El Khannouss avait quitté le KRC Genk pour rejoindre Leicester City. Avec le club anglais, il avait notamment pu découvrir la Premier League, mais suite à la relégation des Foxes en seconde division, il était parti à la recherche d'un nouveau défi. C'est ainsi qu'il a finalement signé à Stuttgart en Bundesliga.

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