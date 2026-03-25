Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

Florent Malice Manuel Gonzalez
Florent Malice et Manuel Gonzalez
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Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs
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Le Real Madrid est sur le point de faire venir Cristiano Junior en Espagne. Le fils aîné de Cristiano Ronaldo aura l'occasion de faire ses preuves lors d'un essai.

Le Real Madrid souhaiterait faire venir Cristiano Junior au Santiago Bernabéu - ou au moins au sein de la Castilla. Le fils aîné de Cristiano Ronaldo semble avoir hérité de certains gènes de son père.

The Athletic révèle en effet que Cristiano Junior effectue actuellement un essai avec les U16 du Real Madrid. Il y a donc de grandes chances qu'il s'installe dans la capitale espagnole à l'intersaison.

Âgé de 15 ans, Cristiano Junior est, comme son père, un attaquant capable d'évoluer sur les ailes comme en pointe. Ses principales qualités: vitesse, sens du but et frappe surpuissante.

Ces dernières années, Cristiano Junior a fréquenté les équipes de jeunes de la Juventus et de Manchester United, au fil des transferts de son père. Actuellement, il est, comme CR7, affilié à Al Nassr, mais le niveau de la formation des jeunes en Arabie saoudite n'est pas fameux.

Le Real Madrid est évidemment le club où Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, a connu ses plus grands succès. Si Cristiano Junior y connaîtrait une formation de très haut niveau, il aurait aussi à faire avec une pression nettement plus élevée...

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