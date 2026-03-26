Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

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Vincent Kompany pourrait prochainement atteindre deux records impressionnants en tant qu'entraîneur du Bayern.

Le Bayern réalise une saison tout bonnement exceptionnelle. Leader de Bundesliga avec une seule défaite, les Munichois sont très bien partis pour s'offrir un nouveau titre de champion. En Coupe d'Allemagne, ils sont actuellement toujours en lice, tout comme en Ligue des champions. Les choses vont donc pour le mieux en terre bavaroise.

Vincent Kompany est apprécié et salué par de nombreux joueurs et membres du staff. Il pourrait prochainement rentrer un peu plus dans l'histoire.

Deux records

Première chose, il ne manque plus que cinq buts pour que le Bayern batte le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison de Bundesliga. Le plus fou est qu'il reste encore sept rencontres à jouer. Le club allemand a déjà planté... 97 buts dans le championnat allemand.

Ensuite, si le Bayern venait à remporter tous ses matchs restants en championnat, le record de points en une saison de Bundesliga serait égalé. C'est évidemment la formation bavaroise qui détient le record datant de la saison 2012/2013.


Mais s'il y a bien un homme qui dit ne pas être intéressé par ces chiffres, c'est Vincent Kompany. Battre des records, ce n'est pas son souhait, le coach belge aspire simplement à ce que l'équipe fasse les meilleurs résultats possibles chaque semaine. Si les records viennent avec cela, ce sera un plus, mais c'est loin d'être ce qui l'importe.

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