Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany
Photo: © photonews
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Après Manuel Neuer et Sven Ulreich, le Bayern Munich a perdu un troisième gardien. Jonas Urbig s'est blessé avec l'Allemagne.

Le poste de gardien devient presque un sujet à part entière à Munich. Après Manuel Neuer et Sven Ulreich, Jonas Urbig s'est lui aussi blessé pendant la trêve internationale avec l'Allemagne.

Le gardien de 22 ans n'a pas pu aller au bout de ce rassemblement. Touché au genou droit, il a dû quitter le groupe avant le match amical face à la Suisse. Un coup dur pour lui, qui vivait ses premiers pas avec la sélection.

Qui mettre ?

La situation devient compliquée pour l'équipe de Vincent Kompany. Neuer est à l'arrêt à cause d'un problème au mollet et Ulreich est absent depuis plusieurs jours. Et avec la blessure d'Urbig, le coach belge aura moins de solution.

Après la trêve, le Bayern Munich reprendra avec un match de Bundesliga face à Fribourg, puis deux gros rendez-vous contre le Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions.

Courtois aussi absent

Lire aussi… Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany
Le Real Madrid ne pourra pas compter sur notre Diable Rouge Thibaut Courtois, le portier belge souffre d'une déchirure de l'adducteur droit et sera absent un mois et demi. C'est Lunin qui sera aux cages.

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