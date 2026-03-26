Le Congo veut convaincre un ancien de Pro League : son autre nation espère qu'il patientera

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Ezechiel Banzuzi, ancien milieu de terrain d'OHL, peut représenter les Pays-Bas et la République Démocratique du Congo. Récemment, la RDC l'a appelé, mais la fédération néerlandaise espère qu'il restera patient.

Durant cette trêve internationale, la République Démocratique du Congo a appelé plusieurs binationaux pour la première fois en équipes de jeunes. Parmi eux, un Belge, à savoir Joël Kana (19 ans), frère de Marco et Crésus Kana et évoluant au RSCA Futures, mais aussi un Néerlandais : Ezechiel Banzuzi.

Natif de Zwijndrecht et formé au NAC Breda, Banzuzi s'est signalé en Belgique sous les couleurs d'Oud-Heverlee Louvain, décrochant un transfert record l'été dernier direction le RB Leipzig. OHL avait alors touché 16 millions d'euros.

Banzuzi avec le Congo ? Son coach U21 regretterait 

Cette saison, Ezechiel Banzuzi s'est imposé en Bundesliga où il a déjà disputé 23 matchs. International néerlandais U21, il n'a pas encore été appelé par les Pays-Bas, mais le coach des Espoirs néerlandais espère qu'il restera patient.

"J'ai été très surpris qu'il soit appelé par le Congo, et Leipzig aussi. J'ai pris contact avec Ezechiel et lui ai donné mon avis", explique Michael Reizinger, sélectionneur des U21 aux Pays-Bas, dans Voetbal International. "Il a fait tout son cycle chez nous depuis les U17. Je trouverais ça dommage qu'il fasse ce choix maintenant. Ce n'est pas encore nécessaire", estime-t-il encore. 


"Attends encore un peu, suis ta trajectoire, mais ne prends pas cette décision maintenant. Ce serait dommage", conclut Reizinger. "Mais s'il prend cette décision, je l'accepterai". 

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