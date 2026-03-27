Énorme coup dur pour l'Argentine : un coéquipier de Diego Moreira et Mike Penders manquera la Coupe du monde

Énorme coup dur pour l'Argentine : un coéquipier de Diego Moreira et Mike Penders manquera la Coupe du monde
Photo: © photonews
Deviens fan de Strasbourg! 8

C'est un véritable coup dur pour Strasbourg et l'Argentine : Joaquín Panichelli est victime d'une rupture des ligaments croisés.

Le buteur, coéquipier des Diables Rouges Diego Moreira et Mike Penders en club, manquera la Coupe du monde 2026. Il manquera également le sprint final en Ligue 1 et ne sera pas non plus disponible pour porter son équipe en Conférence League.

Joaquín Panichelli s'est blessé à l'entraînement ce jeudi. L'Albiceleste a confirmé ce vendredi après-midi qu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés. L'avant-centre est touché au genou droit. "Courage, Joaco ! On est avec toi", a écrit la sélection sur ses réseaux sociaux.

C'est un véritable coup d'arrêt pour celui qui réalise une énorme saison. En Ligue 1, il est le meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, devant Mason Greenwood (Marseille, 15 buts) et Estéban Lepaul (Rennes, 14 buts).

L'Argentine affrontera la Mauritanie ce samedi à 00h15. Léo Messi et ses coéquipiers se frotteront mercredi prochain à la Zambie. Il s'agit de deux rencontres amicales en vue de la prochaine Coupe du monde.

Ce n'est pas une première pour Joaquín Panichelli 

Ce n'est pas la première fois que le joueur souffre de ce type de blessure. Alors qu'il évoluait encore à Alavés, il avait déjà été éloigné des terrains pendant plus de dix mois, il y a deux ans. 

 
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Strasbourg
Joaquín Panichelli

Plus de news

Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"

Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"

18:20
Romelu Lukaku semble se diriger vers un départ de Naples après la Coupe du monde

Romelu Lukaku semble se diriger vers un départ de Naples après la Coupe du monde

17:30
Maxim De Cuyper heureux de retrouver les Diables Rouges : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe"

Maxim De Cuyper heureux de retrouver les Diables Rouges : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe"

17:00
Romelu Lukaku écarté du groupe de Naples ? Pour éviter ce scénario, il doit faire son retour au club

Romelu Lukaku écarté du groupe de Naples ? Pour éviter ce scénario, il doit faire son retour au club

16:30
"C'est vraiment la clé du VAR" : le secrétaire général adjoint de l'UEFA répond indirectement à Eden Hazard

"C'est vraiment la clé du VAR" : le secrétaire général adjoint de l'UEFA répond indirectement à Eden Hazard

16:00
"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

15:30
Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps

Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps

15:00
L'UEFA annonce un grand changement concernant la finale de la Ligue des champions

L'UEFA annonce un grand changement concernant la finale de la Ligue des champions

14:20
Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège et de La Louvière signe son premier contrat professionnel

Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège et de La Louvière signe son premier contrat professionnel

14:00
Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

13:30
1
Seconde chance ou confirmation des doutes ? Anderlecht reste dans le flou avant les Champions' Play-offs

Seconde chance ou confirmation des doutes ? Anderlecht reste dans le flou avant les Champions' Play-offs

13:00
Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

12:40
Anderlecht aurait fermé les yeux sur plusieurs signaux préoccupants lors de la visite médicale de Danylo Sikan

Anderlecht aurait fermé les yeux sur plusieurs signaux préoccupants lors de la visite médicale de Danylo Sikan

12:20
3
Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

12:00
Moussa Ndiaye vers un transfert définitif à Schalke 04 ? Le point sur la situation

Moussa Ndiaye vers un transfert définitif à Schalke 04 ? Le point sur la situation

11:30
"Nous ne perdons pas une seconde à y penser" : le Bayern met les choses au clair, ce joueur ne partira pas

"Nous ne perdons pas une seconde à y penser" : le Bayern met les choses au clair, ce joueur ne partira pas

11:00
Pourquoi y a-t-il eu des "pauses fraîcheur" lors de Brésil-France alors qu'il ne faisait que 13 degrés ?

Pourquoi y a-t-il eu des "pauses fraîcheur" lors de Brésil-France alors qu'il ne faisait que 13 degrés ?

10:30
1
Les affiches des finales des barrages européens sont connues : le résumé de la soirée

Les affiches des finales des barrages européens sont connues : le résumé de la soirée

10:00
Il n'y aura pas de "deuxième équipe de France" au Mondial : voici les finales des barrages intercontinentaux

Il n'y aura pas de "deuxième équipe de France" au Mondial : voici les finales des barrages intercontinentaux

09:30
Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? Voici pourquoi ce n'est pas encore à l'ordre du jour

Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? Voici pourquoi ce n'est pas encore à l'ordre du jour

09:00
🎥 La France s'offre le Brésil en match amical : le fil du match

🎥 La France s'offre le Brésil en match amical : le fil du match

08:30
"Mon pays m'a appelé, je n'ai pas hésité" : les premiers mots de Rayane Bounida avec le Maroc

"Mon pays m'a appelé, je n'ai pas hésité" : les premiers mots de Rayane Bounida avec le Maroc

08:00
4
Stankovic va retourner à l'Inter : le Club de Bruges pourrait perdre Ordoñez... mais pas à n'importe quel prix

Stankovic va retourner à l'Inter : le Club de Bruges pourrait perdre Ordoñez... mais pas à n'importe quel prix

07:30
Les Diables Rouges, gros test pour les USA : "Je pronostique un match nul !" Interview

Les Diables Rouges, gros test pour les USA : "Je pronostique un match nul !"

07:00
L'Italie s'en sort et n'est plus qu'à un match du Mondial

L'Italie s'en sort et n'est plus qu'à un match du Mondial

06:40
L'expérience ou l'avenir ? Rudi Garcia devra faire un choix très important

L'expérience ou l'avenir ? Rudi Garcia devra faire un choix très important

06:20
Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?

Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?

23:00
"Depuis le Mondial de 2014, ils ont progressé" : Charles De Ketelaere se méfie des États-Unis

"Depuis le Mondial de 2014, ils ont progressé" : Charles De Ketelaere se méfie des États-Unis

22:40
Alerte rouge pour plusieurs clubs belges : un tiers des clubs professionnels dans l'attente

Alerte rouge pour plusieurs clubs belges : un tiers des clubs professionnels dans l'attente

22:20
"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

22:00
Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

21:40
Voici les clubs belges les mieux gérés sur le long terme... et le Standard est dernier

Voici les clubs belges les mieux gérés sur le long terme... et le Standard est dernier

21:20
4
Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany

Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany

21:00
🎥 Très mauvaise nouvelle pour le Standard à l'approche des Play-Offs

🎥 Très mauvaise nouvelle pour le Standard à l'approche des Play-Offs

20:17
Pourquoi les Diables Rouges préparent-ils le Mondial aux États-Unis ?

Pourquoi les Diables Rouges préparent-ils le Mondial aux États-Unis ?

20:00
"C'est complètement ridicule" : Georges-Louis Bouchez s'emporte face aux accusations

"C'est complètement ridicule" : Georges-Louis Bouchez s'emporte face aux accusations

19:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 27
Lens Lens 5-1 Angers Angers
Toulouse Toulouse 1-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 3-0 Brest Brest
Nice Nice 0-4 PSG PSG
Lyon Lyon 1-2 Monaco Monaco
Marseille Marseille 1-2 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 0-0 Metz Metz
Paris FC Paris FC 3-2 Le Havre Le Havre
Nantes Nantes 2-3 Strasbourg Strasbourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved