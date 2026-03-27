Énorme coup dur pour l'Argentine : un coéquipier de Diego Moreira et Mike Penders manquera la Coupe du monde

C'est un véritable coup dur pour Strasbourg et l'Argentine : Joaquín Panichelli est victime d'une rupture des ligaments croisés.

Le buteur, coéquipier des Diables Rouges Diego Moreira et Mike Penders en club, manquera la Coupe du monde 2026. Il manquera également le sprint final en Ligue 1 et ne sera pas non plus disponible pour porter son équipe en Conférence League.

Joaquín Panichelli s'est blessé à l'entraînement ce jeudi. L'Albiceleste a confirmé ce vendredi après-midi qu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés. L'avant-centre est touché au genou droit. "Courage, Joaco ! On est avec toi", a écrit la sélection sur ses réseaux sociaux.

Joaquín Panichelli has suffered a right ACL tear.



Stay strong, Joaco! We’re with you 💪🩵 pic.twitter.com/qxwoDyfhT1 — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) March 27, 2026

C'est un véritable coup d'arrêt pour celui qui réalise une énorme saison. En Ligue 1, il est le meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, devant Mason Greenwood (Marseille, 15 buts) et Estéban Lepaul (Rennes, 14 buts).

L'Argentine affrontera la Mauritanie ce samedi à 00h15. Léo Messi et ses coéquipiers se frotteront mercredi prochain à la Zambie. Il s'agit de deux rencontres amicales en vue de la prochaine Coupe du monde.





Ce n'est pas une première pour Joaquín Panichelli

Ce n'est pas la première fois que le joueur souffre de ce type de blessure. Alors qu'il évoluait encore à Alavés, il avait déjà été éloigné des terrains pendant plus de dix mois, il y a deux ans.