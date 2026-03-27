"Nous ne perdons pas une seconde à y penser" : le Bayern met les choses au clair, ce joueur ne partira pas

"Nous ne perdons pas une seconde à y penser" : le Bayern met les choses au clair, ce joueur ne partira pas
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Auteur d'une saison XXL avec le Bayern, Michael Olise attire les convoitises des plus grands clubs européens. Le Bayern est cependant clair : le joueur n'est pas à vendre.

Des équipes comme Liverpool ou Manchester City ont récemment figuré dans les rumeurs d'un éventuel transfert lors du prochain mercato. Mais le Bayern est clair : il n'est pas à vendre.

Le Français est sous contrat avec le club allemand jusqu'au 30 juin 2029. Sa valeur marchande est de 140 millions d'euros selon Transfermarkt, mais une éventuelle offre de 200 millions d'euros figure notamment dans les rumeurs.

Michael Olise n'est pas à vendre

Le CEO du Bayern, Jan-Christian Dreesen, s'est montré très clair au micro de Bild : "Peu importe le club qui essaierait de le faire partir, quiconque joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern."

Le directeur sportif, Max Eberl, pense la même chose : "Nous ne perdons pas une seconde à y penser. C’est un joueur du FC Bayern et il a ici toutes les opportunités dont les meilleurs joueurs peuvent rêver. Michael a un contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire. Nous sommes sereins."


Des mots clairs qui semblent donc confirmer qu'un départ n'est pas envisageable. On ignore le désir du joueur, mais une chose est sûre : le club ne se laissera pas faire.

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