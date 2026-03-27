Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? Voici pourquoi ce n'est pas encore à l'ordre du jour

Vincent Kompany est actuellement l'entraîneur du Bayern et les choses se passent très bien pour lui. Le coach belge pourrait un jour entraîner son ancien club Manchester City, mais c'est pour le moment loin d'être à l'ordre du jour.

Sky Sports révèle que le tacticien belge fait partie des options envisagées par Manchester City une fois que Pep Guardiola quittera le club. Pour le moment, on ignore quand le tacticien espagnol s'en ira de la formation anglaise. Il est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2027.

De toute façon, un départ cet été de Vincent Kompany n'est pas envisageable au Bayern. Le coach belge a un contrat jusqu'en juin 2029 sans clause libératoire. Le club allemand est conscient du vif intérêt des Sky Blues.

L'entraîneur du Bayern entretient de très bonnes relations avec Max Eberl, le directeur général des sports, et Christoph Freund, le directeur sportif. Vincent Kompany ne pense donc absolument pas à un départ vers Manchester City pour l'instant.

Vincent Kompany convainc en interne

Plusieurs joueurs ont même prolongé leur contrat en terre bavaroise principalement parce que l'ancien Diable Rouge est l'entraîneur. Dayot Upamecano en est un exemple parfait. Le défenseur central a étendu son contrat jusqu'en juin 2030.

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Vincent Kompany est maintenant concentré sur les prochaines échéances avec le Bayern, tout comme Pep Guardiola l'est du côté de Manchester City. Dans un futur plus lointain, cela pourrait être envisageable de voir le Belge signer à Manchester City. Peut-être quand il aura terminé son contrat au Bayern ?