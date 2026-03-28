Bonne nouvelle pour une formation des Playdowns : un boost au moral pour la course contre la relégation

Un vent nouveau souffle après le limogeage de l'entraineur. Son remplaçant a récemment été confirmé pour terminer la saison et une bonne nouvelle fraiche concernant l'effectif devrait tomber.

Au terme d'une saison en dents de scie, le promu Zulte Waregem jouera finalement les Playdowns avec le Cercle, la RAAL et Dender afin de sauver sa peau en JPL.

Suite au limogeage de son coach, Steve Colpaert a pris les rênes de l'équipe au moins jusqu'à la fin de la saison. La défaite contre le Standard était la quatrième d'affilée du club, qui avait alors pris la décision de se séparer de Sven Vandenbroeck.

Steve Colpaert n'est pas parvenu, lors des deux derniers matches de la phase classique, à éviter une place en Play-offs de Relégation. Malgré tout, le club a décidé de maintenir sa confiance.

Essevee proche d'une prolongation de contrat importante

Il y a aussi une autre bonne nouvelle. Selon Het Nieuwsblad, une prolongation de contrat importante se prépare dans les coulisses, celle de Benoit De Jaegere.

Le défenseur de 21 ans est encore sous contrat jusqu'en juin, mais il devrait prolonger son bail jusqu'en 2029, du moins si cela se confirme. Pour les supporters, c'est une excellente nouvelle puisque De Jaegere est un pur produit du centre de formation d'Essevee.





Le joueur a gravi les échelons jusqu'à l'équipe première et a été titulaire lors des cinq dernières rencontres. Pourtant, avant cela, il a dû attendre la 19e journée pour disputer ses premières minutes de la saison.