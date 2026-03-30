"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

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La Belgique doit-elle se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran en juin prochain à Los Angeles ? Selon Gianni Infantino, ce n'est pas au programme.

Que va faire l'Iran en juin prochain ? La République islamique est actuellement en guerre ouverte contre les USA, depuis l'attaque israélo-américaine sur son territoire qui a embrasé le Moyen-Orient et coûté la vie non seulement à l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi à plus de 4000 personnes (chiffres estimés) en Iran, au Liban et dans les pays du Golfe.

Bref : dans un tel contexte, imaginer que l'Iran puisse prendre part à la Coupe du Monde 2026 est difficile. La fédération iranienne a fait savoir qu'elle aimerait délocaliser ses rencontres au Mexique, une solution irréaliste et qui n'est pas envisagée par la FIFA. 

L'Iran ira à la Coupe du Monde, selon Gianni Infantino 

Cependant, Gianni Infantino, président de la FIFA, a répété son intention claire : que l'Iran participe bel et bien à la Coupe du Monde. "L'Iran jouera la Coupe du Monde. Il n'y a pas de plan B, C ou D - il y a un plan  A : nous voulons que l'Iran soit présent", affirme-t-il à la chaîne mexicaine N+ Univision.

 "L’Iran représente un peuple – les personnes vivant en Iran, mais aussi celles établies à l’étranger",  rappelle Infantino. Des propos qui font écho à ce que nous soulignait Michael Adubato, journaliste américain, qui évoquait l'importante communauté irano-américaine implantée aux USA qui pourrait garnir les travées du stade de Los Angeles. 


Gianni Infantino, cependant, reconnaît une chose : la situation est "très compliquée". On ignore donc quel est le plan de la FIFA pour permettre à l'Iran de participer au Mondial sans accrocs. Les très bonnes relations entre le président des USA, Donald Trump, et Gianni Infantino, pourraient bien être la clef. 

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