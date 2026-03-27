Les Diables Rouges, gros test pour les USA : "Je pronostique un match nul !"

Ce samedi, la Belgique dispute son premier match amical de la trêve, à l'extérieur et face à l'un des trois pays organisateurs du Mondial : les USA. Nous en avons discuté avec Michael Adubato, journaliste pour le média Yanks Abroad et qui a vécu de longues années en Belgique.

Michael Adubato est une tête connue des salles de presse belges : pendant plus de 20 ans, il a écumé les stades de Belgique, couvrant ses coéquipiers et compatriotes pour le média Yanks Abroad, qui couvre l'actualité des joueurs étatsuniens à l'étranger. Bryan Reynolds, Marlon Fossey, Matt Miazga, Sacha Kljestan, Griffin Yow, Oguchi Onyewu – il les a tous croisés à l'interview, entre autres.

S'il est maintenant retraité après 30 ans au SHAPE (le quartier général de l'OTAN en Europe) et vit en Slovaquie, Michael tentera de suivre de près le match entre les USA et les Diables Rouges samedi. Un match qu'il a préfacé pour nous... tout en donnant un avis très tranché sur la situation géopolitique et les conséquences qu'elle devrait avoir à ses yeux !

Michael, on a la sensation que les USA espèrent que Mauricio Pochettino amènera un vent frais sur la sélection et lui fera passer un palier pour la Coupe du Monde 2026...



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Jusqu'à présent, il expérimentait encore beaucoup, mais le gros du noyau semble désormais composé. Ce qu'on constate, c'est qu'il amène un style de jeu beaucoup plus dynamique et imprévisible que son prédécesseur. Nous avons énormément de talent sur les ailes, de la vitesse, surtout... pas aussi rapide que Jérémy Doku, par contre, c'est certain (rires). Mais vu que la défense n'est pas votre point fort... ça pourrait vous poser des problèmes.

En 2022, on s'était fait la réflexion que cette Team USA avait du talent, du football même. Il ne manquait pas grand chose pour que l'équipe puisse espérer quelque chose à la maison en 2026. Où en est-on maintenant ?

Le talent était là, mais le coach précédent, Gregg Berhalter, était un « vieux de la vieille » - un ex-international, qui a des qualités mais n'a pas fait de carrière de coach à l'international, sauf en Suède, brièvement. Et ses idées de jeu ne correspondaient pas à nos qualités : on avait l'impression qu'il voulait faire s'endormir l'adversaire (rires). C'était très latéral et posé, alors que nos jeunes joueurs doivent prendre la profondeur et recevoir de la liberté devant. Il n'est jamais vraiment parvenu à amener ça.

Pochettino y parvient un peu mieux. Nous avons disputé la Copa America à la maison et n'avons pas été ridicules ; il y a aussi la finale de Gold Cup (perdue face au Mexique, nda), mais ça ne signifie pas grand chose au vu de la qualité de l'opposition. L'atout offensif n°1, c'est Folarin Balogun : il est en très grande forme. C'est l'homme à suivre pour vous. Bien sûr, il y a aussi Weston McKennie : être l'un des meilleurs joueurs de la Juventus, pour un Américain, c'est rare. Et Christian Pulisic, mais Pochettino l'aligne souvent dans l'axe alors qu'il amène bien plus en venant de l'aile selon moi.

Quels seraient les points faibles dont la Belgique pourrait profiter ?

Je dirais que LE point faible de cette sélection, c'est le gardien de but. Ce qui est un comble, car nous avons toujours été bien fournis à ce poste : vous vous en rappelez en Belgique avec les 16 arrêts de Tim Howard en 8e de finale en 2014 ! Désormais, tous les gardiens repris évoluent en MLS, et il est même difficile de prédire qui sera titulaire. Aucun ne se démarque. L'un des seuls gardiens américains qui évolue encore en Europe est Gabriel Slonina, passé par Eupen ; il n'avait pas vraiment convaincu... et il est 4e choix, au mieux, à Chelsea. Impossible de le reprendre.

Ensuite, si nous avons une équipe très jeune, le seul joueur de plus de 30 ans est Tim Ream, et il est très lent. Il a fait une bonne partie de sa carrière à Fulham, mais à 38 ans, il risque fort de souffrir contre vos petits formats rapides... si Doku prend son dos, ce sera très compliqué (rires). Enfin, nous manquons un peu d'un playmaker, puisque Pulisic joue souvent sur l'aile.

Giovanni Reyna était censé être ce playmaker, déjà au Mondial 2022, mais s'est un peu perdu...

Oui, il ne joue pas énormément en club, et n'a jamais amené ce qu'on attendait de lui. Il faut dire que le sélectionneur précédent, Berhalter, s'entendait très mal avec le père de Reyna, ce qui a posé des problèmes. C'est dommage.

Quelles sont les attentes du public américain pour cette Coupe du Monde ?

Nous sortirons des poules, au moins. Il faut dire que presque tout le monde sortira des poules (rires). Pour le reste... c'est une équipe avec des qualités, je pense. Mauricio Pochettino sait ce qu'il fait et on voit du progrès, il joue sur les forces de l'équipe. Pour ce week-end, je pense que ça pourrait être un match nul, car la Belgique n'alignera pas un onze type.

Quant au public, je ne sais pas s'il répondra vraiment présent, car les prix pour les matchs sont assez délirants. Aux USA, se rendre au stade peut coûter très cher, et contrairement à ce qui se fait en NBA, NHL, NFL, vous ne voyez pas le plus haut niveau mondial qui fait que vous en avez pour votre argent. La MLS grandit, les prix qui y sont pratiqués sont corrects, mais dès que c'est pour l'équipe nationale, ça explose.

La situation en Iran, ou avec l'ICE récemment : est-ce que cela va impacter la Coupe du Monde, selon toi ? Notamment l'enthousiasme dans les stades ?

Je ne crois pas que l'ICE posera problème pendant la Coupe du Monde. L'une des spécialités de Trump est de déclencher un feu après l'autre pour faire oublier le précédent, et je crois que d'ici au Mondial, ce feu-là sera éteint. C'est aussi l'occasion pour l'administration de montrer que tout va bien aux USA.

Concernant l'Iran... ça n'aura pas d'impact direct, notamment sur le public américain, mais de nombreux amis européens qui hésitaient à venir ont décidé de ne pas se rendre aux USA dans les circonstances actuelles. Certains ne le pourront peut-être plus, notamment les Iraniens. Si vous, Belges, affrontez l'Iran, il y aura du public car la communauté d'origine iranienne aux USA est conséquente, mais est-ce que ce sera même possible ? Je ne pense pas. Et selon moi... les USA ne devraient pas être autorisés à accueillir cette Coupe du Monde. Qu'on laisse le Mexique et le Canada gérer ça, ils en sont capables. La Russie a été exclue pour son attaque sur l'Ukraine : ça me semble être un double standard, non... ?