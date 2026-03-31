Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

Ce mardi, à 10h, se tiendra l'Assemblée Générale de la Pro League. Elle se penchera sur le format de la compétition, avec des conséquences potentiellement énormes.

Ce mardi à 10h, les clubs professionnels belges se réuniront dans les locaux de Machelen pour une Assemblée Générale parmi les plus importantes de l'histoire récente de la Pro League. Y seront en effet évoqués deux points cruciaux : les droits télévisés et les soucis avec le diffuseur DAZN, ainsi que le changement de format de la compétition entériné en février en 2025.

Ce dernier point, en particulier, peut poser problème. Les clubs de Pro League avaient alors décidé, à la majorité, d'abandonner le format de Playoffs et de revenir à un championnat à 18 équipes - mais aussi d'établir, sous la pression du KRC Genk, entre autres, un quota de 4 équipes U23 minimum en Challenger Pro League.

L'Autorité belge de la concurrence met la pression sur la Pro League

C'est ce quota qui a provoqué la colère de nombreux clubs de D1B, notamment les Francs Borains et le RFC Seraing, actuellement menacés de relégation alors qu'ils figurent hors de la zone rouge théorique. Les U23 de Genk, d'Anderlecht et de Bruges sont 14e, 15e et 16e au classement, mais ne peuvent pas descendre en raison de la réforme votée en 2025.

Ce règlement est jugé illégal par l'Autorité belge de la concurrence, qui a été très claire : si la Pro League persiste dans cette voie, les clubs risquent de très lourdes amendes - on parlerait de plusieurs millions d'euros. Deux options seraient sur la table, rapporte l'agence de presse Belga.

L'une d'elles serait une proposition amenée par l'Autorité belge de la concurrence, et dont les détails ne sont pas encore connus. L'autre serait d'abandonner le quota d'équipes U23, et de réduire les frais d'inscription payés par les équipes de Pro League de 1 million à 250.000 euros. Les clubs plaignants tels que les Francs Borains et Seraing, mais aussi l'Union Saint-Gilloise, obtiendraient alors gain de cause.





Le sujet des droits télévisés sera également abordé, mais un accord avec la plateforme de diffusion DAZN, qui a été forcée de continuer à diffuser la Pro League jusqu'en fin de saison, n'est probablement pas pour ce mardi. Sauf surprise, les matchs continueront donc à n'être visionnables que via la plateforme digitale et l'application de DAZN.