Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

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Photo: © photonews
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Le verdict est tombé pour Teddy Teuma, sorti blessé avec Malte. Le milieu de terrain du Standard manquera environ un mois de compétition.

Coup dur pour le Standard : Teddy Teuma (32 ans) va de nouveau manquer quelques semaines de compétition. Le milieu de terrain maltais, qui a été absent de début février à début mars suite à une rupture du muscle de la cuisse, s'est blessé en sélection. 

Les images laissaient augurer du pire, puisque Teddy Teuma avait dû être évacué sur civière lors du match entre Malte et le Luxembourg.

Le verdict est tombé ce lundi en fin d'après-midi, et nos confrères de La Dernière Heure nous apprennent que le Rouche sera absent un mois, au moins.

Teddy Teuma vit une expérience frustrante au Standard 

Le staff médical du Standard attend un nouvel examen au retour du joueur, mais Teuma devrait donc manquer toute la phase aller des Playoffs. Un coup dur pour le milieu de terrain arrivé cet hiver du Stade de Reims, et qui n'a pu jouer que 5 matchs jusqu'à présent pour les Rouches.

Lire aussi… Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?
Teddy Teuma, arrivé libre, n'a signé que jusqu'en fin de saison à Sclessin ; une telle fragilité pourrait remettre en question son avenir en bord de Meuse. 

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