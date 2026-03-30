Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

L'avenir de Nicolo Tresoldi est entouré de points d'interrogation - que ce soit en club... ou en sélection.

Nicolo Tresoldi (21 ans) va avoir de sacrés choix à faire dans un futur proche concernant son avenir. Son avenir en club, d'abord : l'attaquant du Club de Bruges, auteur d'une belle saison, attire les regards de nombreux grands clubs européens et les Blauw & Zwart se frottent déjà les mains à l'idée de son futur transfert.

Mais son avenir en sélection pose aussi question. Natif de Cagliari, Nicolo Tresoldi a toujours porté les couleurs de l'Allemagne en équipes de jeunes et est un cadre des U21 allemands, avec lesquels il a inscrit 12 buts en 23 matchs.

En fin d'année passée, déjà, Tresoldi avait évoqué le choix crucial entre l'Allemagne et l'Italie, son pays natal. Il semblait que la Mannschaft tirait la corde, même si le Brugeois n'a finalement pas été appelé pour cette trêve internationale de mars.

Tresoldi avec l'Argentine après la Coupe du Monde 2026 ?

Et l'Allemagne pourrait bien le regretter. En effet, BILD rapporte ce lundi que l'Allemagne pourrait finalement perdre son grand talent... en faveur d'une troisième fédération. L'Argentine aurait approché l'entourage de Tresoldi, Argentin via sa mère et qui pourrait donc rapidement en obtenir la nationalité sportive.

Nicolo Tresoldi a déjà évoqué en février dernier le fait que sa mère soit supportrice de River Plate et lui de Boca Juniors, preuve que l'Argentine est un sujet au quotidien pour le jeune attaquant brugeois. L'objectif de la Fédération argentine de football serait qu'il intègre la sélection après la Coupe du Monde 2026.





Autrement dit : si l'Italie ou l'Allemagne veulent éviter que Nicolo Tresoldi leur file entre les doigts, il faudra peut-être... le sélectionner pour le Mondial. Cela paraît peu probable, mais le Club de Bruges s'en frotterait les mains.