Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5865

L'avenir de Nicolo Tresoldi est entouré de points d'interrogation - que ce soit en club... ou en sélection.

Nicolo Tresoldi (21 ans) va avoir de sacrés choix à faire dans un futur proche concernant son avenir. Son avenir en club, d'abord : l'attaquant du Club de Bruges, auteur d'une belle saison, attire les regards de nombreux grands clubs européens et les Blauw & Zwart se frottent déjà les mains à l'idée de son futur transfert.

Mais son avenir en sélection pose aussi question. Natif de Cagliari, Nicolo Tresoldi a toujours porté les couleurs de l'Allemagne en équipes de jeunes et est un cadre des U21 allemands, avec lesquels il a inscrit 12 buts en 23 matchs. 

En fin d'année passée, déjà, Tresoldi avait évoqué le choix crucial entre l'Allemagne et l'Italie, son pays natal. Il semblait que la Mannschaft tirait la corde, même si le Brugeois n'a finalement pas été appelé pour cette trêve internationale de mars.

Tresoldi avec l'Argentine après la Coupe du Monde 2026 ? 

Et l'Allemagne pourrait bien le regretter. En effet, BILD rapporte ce lundi que l'Allemagne pourrait finalement perdre son grand talent... en faveur d'une troisième fédération. L'Argentine aurait approché l'entourage de Tresoldi, Argentin via sa mère et qui pourrait donc rapidement en obtenir la nationalité sportive.

Nicolo Tresoldi a déjà évoqué en février dernier le fait que sa mère soit supportrice de River Plate et lui de Boca Juniors, preuve que l'Argentine est un sujet au quotidien pour le jeune attaquant brugeois. L'objectif de la Fédération argentine de football serait qu'il intègre la sélection après la Coupe du Monde 2026. 

Autrement dit : si l'Italie ou l'Allemagne veulent éviter que Nicolo Tresoldi leur file entre les doigts, il faudra peut-être... le sélectionner pour le Mondial. Cela paraît peu probable, mais le Club de Bruges s'en frotterait les mains. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

22:30
Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

22:00
Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

21:20
"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

21:00
Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

20:40
Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

20:20
C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

20:00
OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

19:30
Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

19:00
Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

18:40
"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

18:20
Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

17:00
La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

18:00
Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

17:30
"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

16:30
Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

16:00
"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

15:30
OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

15:00
Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

14:40
1
Un ancien joueur du Standard et Diable Rouge agressé en prison

Un ancien joueur du Standard et Diable Rouge agressé en prison

14:20
Quand Rudi Garcia dévoilera-t-il la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

Quand Rudi Garcia dévoilera-t-il la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

14:00
"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique

"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique

13:30
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à frapper un énorme coup avec un joueur de Premier League ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à frapper un énorme coup avec un joueur de Premier League ?

13:00
Surprise totale : le KRC Genk se sépare d'un pion essentiel du club

Surprise totale : le KRC Genk se sépare d'un pion essentiel du club

12:30
Une abondance de talents chez les Bleus pour la Coupe du monde : Didier Deschamps bloque déjà 20 joueurs

Une abondance de talents chez les Bleus pour la Coupe du monde : Didier Deschamps bloque déjà 20 joueurs

12:00
2
Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique

Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique

11:40
Ce n'est plus un hasard : dix joueurs d'Arsenal, dont un Diable Rouge, déclarent forfait

Ce n'est plus un hasard : dix joueurs d'Arsenal, dont un Diable Rouge, déclarent forfait

11:20
"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation

"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation

11:00
Anderlecht va-t-il encore perdre un top talent faute d'opportunités ? Un club de Premier League intéressé

Anderlecht va-t-il encore perdre un top talent faute d'opportunités ? Un club de Premier League intéressé

10:30
Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision

Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision

10:00
1
Un grand changement annoncé dans le football africain concernant la CAN

Un grand changement annoncé dans le football africain concernant la CAN

09:30
OFFICIEL : Tottenham se sépare déjà de son entraîneur après un bilan catastrophique

OFFICIEL : Tottenham se sépare déjà de son entraîneur après un bilan catastrophique

09:00
Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?

Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?

08:30
Anthony Moris touché au genou avec le Luxembourg : une blessure sérieuse ?

Anthony Moris touché au genou avec le Luxembourg : une blessure sérieuse ?

08:00
Un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots : "C'est vraiment inacceptable"

Un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots : "C'est vraiment inacceptable"

07:40
1
Un ancien joueur du Standard de Liège a commencé à purger sa peine de prison

Un ancien joueur du Standard de Liège a commencé à purger sa peine de prison

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 06/04 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 06/04 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved