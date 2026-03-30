Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Plus de sept ans après le décès tragique d'Emiliano Sala dans un accident d'avion après son transfert à Cardiff City, le procès opposant le club gallois au FC Nantes a livré son verdict.

Le Tribunal du Commerce de Nantes a rendu sa décision dans le procès opposant le FC Nantes, club où évoluait Emiliano Sala de 2015 à 2019, et Cardiff City, club où il a signé durant le mercato hivernal de 2019 contre un montant de 17 millions d'euros.

Dans la foulée de ce transfert, Sala avait embarqué dans un avion privé monomoteur à direction de Cardiff, et perdu la vie dans le crash de l'avion dans le nord de la Manche.

Cardiff City débouté et forcé à payer des dommages et intérêts 

Le club de Cardiff estimait que le FC Nantes avait commis une faute dans le dossier, évoquant notamment le rôle joué par l'ex-agent Willie McKay, qui a affrété l'avion et dont le fils avait été mandaté par Nantes dans le dossier du transfert.

Le Cardiff City FC avait émis une demande de dommages et intérêts à hauteur de 122,2 millions d'euros à l'encontre du FC Nantes, une demande qui a été déboutée par le tribunal, qui a estimé que le club français n'était pas en faute, rapporte L'Equipe

À l'inverse, c'est bien le club gallois, qui évolue actuellement en League One (D3) anglaise, qui a été condamné par le tribunal à verser à Nantes "la somme de 300 000 € au titre de préjudice moral subi", et "la somme de 180 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile".

 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FA Cup
FA Cup Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Nantes
Cardiff City

Plus de news

Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

22:30
Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

21:40
Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

21:20
"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

21:00
Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

20:40
Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

20:20
C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

20:00
OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

19:30
Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

19:00
Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

18:40
"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

18:20
La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

18:00
Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

17:30
Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

17:00
"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

16:30
"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

15:30
Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

16:00
OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

15:00
Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

14:40
1
Un ancien joueur du Standard et Diable Rouge agressé en prison

Un ancien joueur du Standard et Diable Rouge agressé en prison

14:20
Quand Rudi Garcia dévoilera-t-il la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

Quand Rudi Garcia dévoilera-t-il la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

14:00
"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique

"Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique

13:30
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à frapper un énorme coup avec un joueur de Premier League ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à frapper un énorme coup avec un joueur de Premier League ?

13:00
Surprise totale : le KRC Genk se sépare d'un pion essentiel du club

Surprise totale : le KRC Genk se sépare d'un pion essentiel du club

12:30
Une abondance de talents chez les Bleus pour la Coupe du monde : Didier Deschamps bloque déjà 20 joueurs

Une abondance de talents chez les Bleus pour la Coupe du monde : Didier Deschamps bloque déjà 20 joueurs

12:00
2
Ce n'est plus un hasard : dix joueurs d'Arsenal, dont un Diable Rouge, déclarent forfait

Ce n'est plus un hasard : dix joueurs d'Arsenal, dont un Diable Rouge, déclarent forfait

11:20
Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique

Rudi Garcia va faire tourner : ces Diables peuvent espérer débuter face au Mexique

11:40
"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation

"Je ne tournerai jamais le dos à Naples" : Romelu Lukaku clarifie sa situation

11:00
Anderlecht va-t-il encore perdre un top talent faute d'opportunités ? Un club de Premier League intéressé

Anderlecht va-t-il encore perdre un top talent faute d'opportunités ? Un club de Premier League intéressé

10:30
Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision

Menacé de sanctions, Romelu Lukaku a pris sa décision

10:00
1
Un grand changement annoncé dans le football africain concernant la CAN

Un grand changement annoncé dans le football africain concernant la CAN

09:30
OFFICIEL : Tottenham se sépare déjà de son entraîneur après un bilan catastrophique

OFFICIEL : Tottenham se sépare déjà de son entraîneur après un bilan catastrophique

09:00
Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?

Teddy Teuma vers une nouvelle absence de plusieurs semaines ?

08:30
Anthony Moris touché au genou avec le Luxembourg : une blessure sérieuse ?

Anthony Moris touché au genou avec le Luxembourg : une blessure sérieuse ?

08:00
Un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots : "C'est vraiment inacceptable"

Un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots : "C'est vraiment inacceptable"

07:40
1
Un ancien joueur du Standard de Liège a commencé à purger sa peine de prison

Un ancien joueur du Standard de Liège a commencé à purger sa peine de prison

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 28
PSG PSG 03/04 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 04/04 Nice Nice
Brest Brest 04/04 Rennes Rennes
Lille OSC Lille OSC 04/04 Lens Lens
Angers Angers 05/04 Lyon Lyon
Metz Metz 05/04 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 05/04 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 05/04 Paris FC Paris FC
Monaco Monaco 05/04 Marseille Marseille
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved