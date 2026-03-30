Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

Plus de sept ans après le décès tragique d'Emiliano Sala dans un accident d'avion après son transfert à Cardiff City, le procès opposant le club gallois au FC Nantes a livré son verdict.

Le Tribunal du Commerce de Nantes a rendu sa décision dans le procès opposant le FC Nantes, club où évoluait Emiliano Sala de 2015 à 2019, et Cardiff City, club où il a signé durant le mercato hivernal de 2019 contre un montant de 17 millions d'euros.

Dans la foulée de ce transfert, Sala avait embarqué dans un avion privé monomoteur à direction de Cardiff, et perdu la vie dans le crash de l'avion dans le nord de la Manche.

Cardiff City débouté et forcé à payer des dommages et intérêts

Le club de Cardiff estimait que le FC Nantes avait commis une faute dans le dossier, évoquant notamment le rôle joué par l'ex-agent Willie McKay, qui a affrété l'avion et dont le fils avait été mandaté par Nantes dans le dossier du transfert.

Le Cardiff City FC avait émis une demande de dommages et intérêts à hauteur de 122,2 millions d'euros à l'encontre du FC Nantes, une demande qui a été déboutée par le tribunal, qui a estimé que le club français n'était pas en faute, rapporte L'Equipe.

À l'inverse, c'est bien le club gallois, qui évolue actuellement en League One (D3) anglaise, qui a été condamné par le tribunal à verser à Nantes "la somme de 300 000 € au titre de préjudice moral subi", et "la somme de 180 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile".



