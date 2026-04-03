Un premier grand tournoi grâce à Rudi Garcia ? "Je n'ai jamais eu de nouvelles de Domenico Tedesco"

Comme pratiquement tout le groupe des Diables, Brandon Mechele a eu l'occasion de se montrer durant le rassemblement. Il vise plus que jamais la Coupe du Monde.

Du haut de ses 33 ans, Brandon Mechele pourrait disputer son tout premier grand tournoi : "La décision appartient au sélectionneur, mais je pense en effet pouvoir apporter quelque chose d'important : de la stabilité défensive", explique dans HUMO.

"Je suis tout simplement l'un des joueurs les plus âgés du groupe. En plus, j'ai des automatismes avec Maxime De Cuyper, qui joue souvent arrière gauche sous Rudi Garcia. Lors de nos matches internationaux ensemble, ça a fonctionné comme avant : quand Max mettait un pressing haut, je prenais automatiquement à ma charge l'ailier de son couloir. C'est exactement la même chose qu'au Club de Bruges".

Un été de rêve en approche

Brandon Mechele était d'ailleurs dans le tout premier onze de Rudi Garcia contre l'Ukraine, il a également marqué son premier but en sélection sous les ordres du Français contre le Liechtenstein à Sclessin. Avant cela, il ne comptait plus la moindre apparition depuis 2020.

"Je n'ai jamais eu de nouvelles de Domenico Tedesco. D'une certaine manière, je le comprenais : il fallait une transition générationnelle et rajeunir l'équipe. Je trouve seulement qu'il l'a peut-être fait trop vite et de façon trop extrême, avec les résultats qui en ont découlé. Cela aurait pu se faire plus progressivement. Maintenant, je suis surtout heureux d'être de retour et d'avoir du temps de jeu", explique-t-il.



Le Brugeois se sent désormais considéré à sa juste valeur. Détail qui n'en est pas un : son épouse doit toutefois le 15 juillet. Si les Diables sont en finale de la Coupe du Monde le 19 juillet, il faudra faire un choix. "On réglera ça quand ça se présentera", rigole Mechele en guise de conclusion.