"Je ne suis pas rancunier" : Christian Brüls revient sur son passage au Standard de Liège

"Je ne suis pas rancunier" : Christian Brüls revient sur son passage au Standard de Liège
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Christian Brüls s'est longuement confié au micro de Sudinfo. Le joueur du SK Beveren est notamment revenu sur son passage au Standard de Liège.

Le natif de Malmedy a évolué au Standard de Liège sous la forme d'un prêt en provenance du Stade Rennais lors de la saison 2015-2016. Son passage en terre liégeoise n'est pas resté dans les mémoires avec seulement 14 apparitions.

"J’ai aussi ma part de responsabilité", a-t-il pointé. "À l’époque, je n’ai pas toujours bien réagi, surtout après certaines défaites. Et puis, l’entraîneur et le directeur sportif qui m’avaient fait venir ont été licenciés deux semaines après mon arrivée."

La relation avec le coach de l’époque, Yannick Ferrera, n'était pas très bonne : "Je n’aimais pas trop les méthodes de travail de Yannick Ferrera et, de son côté, il ne m’appréciait pas non plus. Lui et Daniel Van Buyten ont fait venir des joueurs qu’ils voulaient et vous connaissez la suite. Mais bon, je ne suis pas rancunier et j’ai appris des choses de mon passage au Standard."  

Un club qu'il garde dans son cœur

"À l’époque où j’ai signé au Standard, c’était mon club préféré en Belgique", a-t-il également déclaré. "Surtout pour l’ambiance à Sclessin et pour le style de jeu : une équipe qui jouait chaque match pour gagner."

Il a ensuite évoqué la situation du Standard aujourd'hui : "Les dernières années, ça a beaucoup changé. Le club est devenu plus un club de business. Il y a chaque année des problèmes avec des investisseurs, des ventes de joueurs… On a plus l’impression que c’est devenu un club qui doit permettre de faire gagner de l’argent ou plutôt de tenter de faire gagner de l’argent, car le dernier à y être parvenu, c’est Roland Duchâtelet. Cela reste toutefois un club que je garde dans mon cœur et j’espère sincèrement qu’il va revenir au niveau qui était le sien il y a quelques années."

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